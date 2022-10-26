Güvenlik önlemi alınmadı

Alayköy'de meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan 64 yaşındaki Adnan Özer dün sabah hayatını kaybetti.

Özer’in iş kazasından 8 gün sonra yaşamını yitirmesinin ardından olayda ihmali görülen Aydın Amca, Ali Amca ve Şakir Amca gözaltına alınarak dün mahkemeye çıkarıldı. Çalışma Dairesi’nin başlattığı soruşturmada iş güvenliğinin alınmadığının rapor edildiği açıklandı.

Haklarında ‘tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden olma’ suçundan soruşturma başlatılan zanlılarla ilgili iddialar aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Alayköy Sanayi bölgesinde H. Amca İnşaat isimli iş yerinde çalışan Özer’in 18 Ekim 2022 tarihinde kaynak yaptığı esnada 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandığını anlattı. Polis, Adnan Özer’in tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde 24 Ekim 2022 tarihinde saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdiğini ve aynı gün zanlıların tutuklandığını belirtti.

Polis, Çalışma Dairesi’nin başlattığı soruşturmada iş güvenliğinin alınmadığının rapor edildiğini söyledi.

Mahkeme, her biri için birer kefilin 400’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve zanlıların 40’ar bin TL nakdi teminat yatırmaları şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.