Musa Baytar kurtarılamadı

Suna ERDEN

Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki Mustafa Baytar hayatını kaybetti.

Lefkoşa bölgesinde taksi şoförlüğü yapan Baytar’ın aracını yol kenarına park ettiği, Arda Market’e girmek için karşıdan karşıya geçtiği esnada Kemal Hamit yönetimindeki motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandığı belirtildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Baytar’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sivil Hizmet Görevlisi Kemal Hamit ise tedavi altına alındı. Kemal Hamit’in durumunun ağır olduğu, beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

Polis detayları açıkladı

Polisten verilen bilgiye göre; kaza Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde Arda Market önünde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Kemal Hamit, yönetimindeki ME 476 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru aşırı süratli bir şekilde seyrettiği sırada Arda Market önlerine geldiğinde yolu yaya olarak geçmeye çalışan Musa Baytar'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Baytar, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 30 yaşındaki Kemal Hamit ise tedavi altına alındı. Kemal Hamit’in durumunun ağır olduğu, beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

Test yapılacak

Polis, hem Hamit’ten hem de Baytar’dan alkol ve uyuşturucu testi için kan örneği aldı. Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

Türkiye’nin Hatay ilinden çalışmak için ülkeye gelen Baytar’ın taksi şoförlüğü yaptığı dün gecede müşteri bıraktıktan sonra Lefkoşa’ya döndüğü öğrenildi.