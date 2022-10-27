Mesleğe ilk adım

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nde eğitime başlayan geleceğin veteriner hekimleri, düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımlarını attı

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi 2022- 2023 akademik yılı “Beyaz Önlük Giyme Töreni” Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon’unda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene akademisyenler, öğrenci ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler beyaz önlüklerini giymeden önce, Yakın Doğu Üniversitesi Dans Okulu misafirler için kısa bir dans gösterisi sundu.

Öğrenciler daha sonra hocalarının ellerinden beyaz önlüklerini giyerek ailelerine büyük bir gurur yaşattı.

Seramoninin ardından tüm öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Arsoy eşliğinde meslek yeminlerini okuyarak mesleğe ilk adımlarını attı.



Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2022, 09:59