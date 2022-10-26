Ağır suç işledi

Güney Kıbrıs’tan aldığı iki tür uyuşturucu maddeyi Kuzey Kıbrıs’a geçirmeye çalışırken Metehan Sınır Kapısı’nda yakalanan Asil Kocaoğlan hakkınki karar dün açıklandı. Ülkeye 40 gram kokain, yarım kiloya yakın hintkeneviri sokmaya çalışan sanık Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kararı okuyan Başkan Fadıl Aksun, sanığın mahkum olduğu uyuşturucu ithali suçunun son 4 yıllık süreçte mahkemelerin gündemini en çok meşgul eden çok ciddi suçlardan olduğunu belirtti.

Aksun, sanığın kokain ve hintkeneviri türü uyuşturucu maddeleri ithal ettiğini ifade ederek, özellikle kokain türü uyuşturucu maddenin bireylerde ciddi bağımlılık yaratan tehlikeli tür sınıfında olduğunun altını çizdi.

Aksun, sanığın 40 gram kokain, yarım kiloya yakın hintkenevirini kurye göreviyle ithal ettiğini belirtti. Aksun, kurye olan sanığın uyuşturucunun alıcıya ve kullanıcıya ulaştırılmasında ciddi bir rolü olduğuna değindi. Aksun, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 4 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Metehan Sınır Kapısı’ndan 20 Mayıs 2022 tarihinde saat 20.20 sıralarında Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçen Asil Kocaoğlan’ın kullanımındaki araçta yapılan aramada 40 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde, 500 gram hintkeneviri ve bir adet hassas terazi bulunarak emare alınmıştı.