İş dünyası memnun

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu ve beraberindeki heyet dün Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu ziyaret ederek, yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri Yasası’na koyduğu katkıdan dolayı teşekkür etti ve plaket takdim etti.

Oda Başkanı Ali Kamacıoğlu ziyarette bakana hitaben, “Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi tüm yaz boyu yoğun bir şekilde çalışarak Organize Sanayi Bölgesi Yasası’nı komiteden oy birliği ile çıkarmıştır. Daha sonrasında Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülerek oy birliği ile yürürlüğe girmesi aşamalarında değerli katkılarınızdan dolayı, Kıbrıs Türk sanayicisi adına en içten teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Başkan Kamacıoğlu, Organize Sanayi Bölgesi Yasası kapsamında hazırlanacak tüzük çalışmalarına katkıda bulunmaya hazır olduklarını da söyledi. Ziyarette ayrıca, gündemdeki diğer konular da görüşüldü.

Talepler dikkate alındı

Öte yandan Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Cumhuriyet Meclisi’nden oy birliği ile geçen Organize Sanayi Bölgeleri Yasası’nın KTSO’da büyük memnuniyet yarattığını belirterek, katkı koyanlara teşekkür etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmanın, Meclis komitesinde ciddi emek verilerek, genel kuruldan oy birliği ile geçerek yasalaştığı kaydedilen açıklamada, “Sanayi bölgelerinin organizasyonundan temizliğine, yönetiminden çağdaşlaşmasına uzanacak süreçlerde ciddi düzenlemeler getiren yasa, uzun süredir Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından da talep edilmekteydi.” denildi.

KTSO açıklamasında, ülkenin ciddi gerilim ortamında olduğu, büyük ekonomik sıkıntılar yaşadığı böylesi bir dönemde, Meclisten oy birliği ile geçen ve ülke sanayicisini, üreticisini daha güçlü kılan tasarının yasalaşmasının son derece önemli olduğu vurgulanarak, “Hem iktidar, hem muhalefet, hem üretici, hem ihracatçı el ele vererek, ülkemizin geleceğini kurtaracak çok önemli bir yasaya imza attı. “ denildi.

