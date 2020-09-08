Miniklerin eğitimi başladı

Ömer KADİROĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı anasınıfı, ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencileri dün yüz yüze eğitime başladı. Okullarda, Covid-19 salgını dolayısıyla gerekli tedbirler alındı. Öğrenciler okula maskeli ve ateşleri ölçüldükten sonra alındı. Sınıflarda sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni sağlandı. Okula başlamanın heyecanını yaşayan minikler mutluluk yaşarken, aileleri ise endişeli olduklarını ifade etti. Diyalog’a konuşan veliler, okullarda alınan tedbirlerin uygulandığını gözlemlediklerini ancak vakalardaki artıştan dolayı endişe yaşadıklarını ifade etti. Alınan tedbirlerden memnun olduklarını kaydeden veliler, şartlara göre önlemlerin daha da genişletilebileceğini ifade etti.

Veliler ne dedi…?

Nurgül Tumay

“Çocuğum birinci sınıfa başladı. Okul başlarken birtakım tedbirler alındı ve bu tedbirlerin uygulandığını gördüm. Alınan tedbirlerin şu anda iyi ve yeterli olduğunu düşünüyorum ancak ileriki süreçte durumun ne olacağını bilemiyoruz. Gelişmelere göre tedbirler de arttırılmalıdır. Çocuğumuzu okula gönderiyoruz ancak içimizde biraz da endişe vardır. İnşallah iyi bir eğitim yılı olur.”

Dursun Çoban

“Çocuğum birinci sınıfa başladı. Eğitim bu yıl pandemi nedeniyle bazı tedbirler çerçevesinde başladı. Çocuğumuzu okula bırakırken tedbirlerin uygulandığını gördük. Tedbirleri uygulamaya devam ederlerse biz veliler de çocuklarımızı okula göndereceğiz. Her ne kadar önemli tedbir alınmış olsa da çocuğumuzu okula gönderirken endişe yaşadık.”

Songül Bener



“Çocuğumuz bu yıl birinci sınıfa başladı. Sabah onu okula getirdiğimizde girişlerde alınan tedbirlerin uygulandığını gördük. Vakalar artmaya devam ediyor ancak çocuklarımızı eğitimden muaf tutamazdık. Online sistem uygulaması yapıldı ancak yüz yüze eğitimin yerini hiçbir sistem tutamaz. Çocuğumu okula gönderirken çok endişeleniyorum ancak eğitimden uzak tutmamak adına okula gönderdik. İnşallah iyi ve sağlıklı bir eğitim yılı olur.”Hasan Sapsızoğlu“Çocuğumuzu okula gönderdik ve okullarda verilen eğitimde ciddi önlemler alındığını gördük. Görünmeyen bir şeye karşı mücadele ettiğimiz için ne yapacağımızı bilemiyoruz. Okullar bence çocukların korunması açısından bir hafta veya 10 gün kadar bir süre daha beklenmesi gerekiyordu. Alınan tedbirler yerinde olsa da çocuğumuzu okula gönderirken içimiz kesinlikle rahat değildir. Biz aileler de bu konuda kesinlikle tedbiri elden bırakmamak geriyor.”Mehmet Turan“Çocuğumuzu okula getirdik ve ufak tefek tedbirler alındığını gözlemledik. Vaka sayısında yaşanan artışa göre tedbirler de genişletilirse sıkıntı yaşanmadan eğitim sağlanmış olacak ancak tersi bir durumda en başa dönülecektir. Yerel vakaların artış gösterdiği bu günlerde çocuğumuzu okula gönderirken endişe duysak da geleceği için okula göndermek zorunda kaldık.”