Muhalefet etkili oldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün 10 dakikalık gecikmeyle toplandı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında, ilk toplanma girişiminde yeterli nisap bulunamaması nedeniyle saat 13.20’de gerçekleşen bileşimde ilk olarak Kamu Görevlileri Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 25'inci Maddesinin Uygulanmasının 4 Ay Süre ile Durdurulmasına İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı ele alındı.

Hayat Pahalılığı ödeneğinin 4 ay süreyle durdurulmasına ilişkin yasa tasarısı, Meclis’te muhalefetin eleştirileri üzerine hükümet tarafından komiteye geri çekildi.

Özyiğit, tasarının geri çekilmesini talep etti

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “dışarıda üretici kan ağlıyor, üreticinin sorunuyla ilgilenen yok” diyerek başladığı konuşmasında, ekonomik sıkıntılara işaret ederek “her şey yolundaymış gibi hayat pahalılığının kesilmesi için uğraşıldığını” belirtti.

Ürünlere sürekli zam geldiğini, en temel gıda ürünlerini bile insanların almakta zorluk yaşandığını kaydeden Özyiğit, buna rağmen hayat pahalılığının kesilmesine çalışıldığını söyledi, “Ankara’ya söz verdiğiniz için mi yapıyorsunuz” diye sordu.

Tasarının geri çekilmesini talep eden Özyiğit, nisap sorunu devam edecekse hükümeti istifa etmeye çağırdı.

Özersay: Ciddi fakirleşme yaşanıyor

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da Arıklı’nın “zenginden alıp fakire verme dönemindeyiz”, “asgari ücreti artıramazsak piyasayı ucuzlatacağız” şeklinde açıklamalar yaptığını anımsatarak, bunun yerine zam yapıldığını, et ve diğer ürünlere de zam yapılacağı endişesi taşıdığını belirtti.

Özersay, tüp gaz ve akaryakıta gelen zamlara değinerek, elektrikle ilgili de ucuzlatma yönünde açıklamalar yapıldığını ancak şimdi zam yapılacağından bahsedilmeye başlandığını söyledi.

Özersay, ekonomi bacağında hükümetin yaptığı açıklamaları ile yaşanan gerçeklerin farklı olduğunu savundu.

Döviz ile TL arasında makasın giderek açıldığını kaydeden Özersay, ciddi anlamda bir fakirleşme yaşandığını, piyasanın fakirleştiğini, vatandaşın esas gündeminin bu olduğunu hükümetin buna rağmen ısrarla ve inatla hayat pahalığını dondurmaya çalıştığını ileri sürdü.

Hayat pahalığı konusunda atılmaya çalışılan adımın doğru yaklaşım olmadığını söyleyen Özersay, buna karşı olduklarını söyledi.

Erhürman: Taammüden yoksullaştırma planı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise hayat pahalılığı ile ilgili tasarısının geçtiğimiz hafta geri çekildiğini bunun iç tüzüğe aykırı olduğunu, bu hafta nisap sağlandığını ve tasarının yeniden gündeme geldiğini bunun gerekçesinin ne olduğunu sordu.

“Bu bilinçli, taammüden yoksullaştırma planıdır” diyen Erhürman, yasa tasarısının tüzüklere aykırı olduğunu belirtti.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, usulsüz bir şekilde yasa tasarısının geçtiğimiz hafta geri çekildiğini, Meclis Başkanı’nın da şu anda üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

Özdenefe, yasa tasarısının geri çekilmesine ilişkin maddeyi okudu ve hangi gerekçeyle yasa tasarısının komiteye geri çekildiğini sordu.

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, esnafın kan ağladığı bir dönemde hayat pahalılığının durdurulması uygulamasına karşı olduğunu söyledi.

Zaroğlu, “Halkın böyle bir kuyuya atılmasını desteklemiyorum” dedi.

Zaroğlu, böyle bir noktada nisaba destek vermeyeceğini de açıkladı.

Denktaş: Darbe olarak görüldü



DP Milletvekili Serdar Denktaş, hükümete destek vermekle yasalara destek verme özgürlüğü bulunduğunu söyledi.Hükümete desteğinin devam ettiğini, yasalara desteğin ise kendi iradesine bağlı olduğunu söyleyen Denktaş, yasa tasarısının zamanlaması, yöntemi ve üslubunun eksiklik ve yanlışlıkları bulunduğunu anayasal ve demokratik yaşantıya darbe olarak görüldüğünü söyledi.Denktaş, tasarıyı bir sonraki pazartesine erteleme ve görüş alışverişinde bulunma ve orta yol bulma önerisinde bulundu.

Oğuz: Zam kaçınılmazdı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, tasarının ülkenin içinde bulunduğu şartlardan dolayı gündeme getirildiğini söyleyerek, “Bu koltuklarda siz olsanız siz de belki de aynısını yapacaktınız” dedi.

Oğuz, kaç aydır yapılmayan akaryakıt zammın kaçınılmaz bir zam olduğunu, mecbur kaldıkları bir noktaya gelindiğini belirtti.

Ülkenin gerçeğinin bu olduğunu dile getiren Oğuz, “Politika yapmıyorum. Politikacı değilim. Gerçek neyse onu söylüyorum” dedi.

Gelecek açısından tasarruf için bu tasarısının gündeme geldiğini söyleyen Oğuz, uzlaşının sağlanması açısından yasa tasarısının komiteye çekilmesi noktasında komite başkanına çağrıda bulundu.

Arıklı: Öyle gerekti

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, hiçbir hükümetin zam yaparken zevkle yapmadığını, zammın şartlar öyle gerektirdiği için yapıldığını söyledi.

İş başına geldiğinde “ücret artıramazsak hayatı ucuzlatmalıyız” görüşünü dile getirdiğini belirten Arıklı, ülkeye tedarik yapan firmalara uyarılar yaptığını, sebze ve gıda malzemelerinin Türkiye il başa baş gittiğini belirtti.

Akaryakıt fiyatlarının hükümetlerin keyfi ayarlamalarıyla gerçekleştirilmediğini, tüzük gereği 15 günde bir ayarlama yapıldığını söyleyen Arıklı, dolar bazında, petrol varilde büyük artış yaşandığını kaydetti.

Arıklı, ellerinden geleni yaparak zammı ertelemeye ya da yapmamaya çalıştıklarını, belli bir noktaya kadar dayanma limitleri olduğunu, muhalefetten anlayış beklediklerini belirtti.

Arıklı, fahiş kâr yapan raf fiyatlarıyla oynayan firmaların elinden o imkanın alındığını söyleyerek, tedarikçiler başta olmak üzere bu konuyu konuştuklarını belirtti.

Saner: Gelirler azaldı

Başbakan Ersan Saner, tüm dünyada olduğunu gibi KKTC’nin gelirlerinde azalma olduğunu, giderleri dizayn etmek zorunda olduklarını söyledi.

Saner, dövizdeki artış yaşanmasaydı akaryakıta da zam gelmeyeceğini belirtti.

Saner, akaryakıta yapılan zammın mecburiyetten kaynaklandığını anlattı.

Başbakan Saner, hayat pahalılığıyla ilgili tasarıyı yeniden görüşülmek üzere komiteye çekeceklerini açıkladı ve bu yönde öneri sundu.

Meclis’te daha sonra öneri oy birliğiyle kabul edildi, böylece tasarı komiteye geri gönderildi.

