Ülke gerildi

Ömer KADİROĞLU

Ülke ekonomisinin kötüye gitmesini ve zamları gerekçe gösteren hayvan üreticilerinin dün Meclis önünde gerçekleştirdiği eylemde oldukça gergin anlar yaşandı. Traktörlerin yanı sıra iki eşekle Meclise girmeye çalışan eylemcilere engel olmak isteyen polis zorlanırken, fenalaşıp yere yığılanlar oldu.

Tarım araçlarını Meclis önünde bırakıp evlerine dönen hayvan üreticilerinin eylemi bugün devam edecek. Diyalog’a konuşan Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, diğer ekonomik örgütlere de eyleme destek verme çağrısı yaptıklarını söyledi. Naimoğulları “Yolun sonuna geldik. Bundan ötesi yoktur” dedi.

Eşekleri Meclise sokmaya çalıştılar

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, sektördeki sıkıntılara yönelik hükümete ilettikleri 6 maddelik taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle dün araçlarıyla Lefkoşa’ya indi.

Tarım Bakanlığı önünde yapılması planlanan eylem alınan ani bir kararla Meclis önüne taşındı.

Meclis önüne gelen eylemciler araçlarını yol içerisinde durdurdu.

Eylemciler muhatap bulamayınca önce kendileri sonra da araçlarıyla Meclise girmeye çalıştı.

Meclise girmeyi engellemek isteyen polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı.

Eylemciler daha sonra yanlarında getirdikleri eşekleri Meclise sokmak istedi ancak yine polisin engeli ile karşılaştı.

Özyiğit: Yerden göğe kadar haklısınız

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, eylemcilerin yanına gelerek, “Hükümet sizleri desteklemek zorundadır… Bu hükümet koltukta nasıl daha fazla oturur onun uğraşındadır. Bir an önce bu hükümetten kurtulmak ve sizlerin istediği, sizleri destekleyecek bir hükümete ihtiyaç vardır” diye konuştu.

Angolemli: Mücadelenize devam edin

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de eyleme destek belirterek, “Eylem yapmazsanız, hakkınızı alamazsınız… Bunlar başka dilden anlamaz. Mücadelenize devam edin, mutlaka başaracaksınız” ifadelerini kullandı.

Eylemler artarak devam edecek

Meclis önünde konuşan Hayvan Üreticiler Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, diğer sektörlere ve sivil toplum örgütlerine seslenerek, “Zamlara karşı tüm sektörlerin sesini duyurmak için buradayız” ifadelerini kullanarak, eylemin ilerleyen günlerde artarak devam edeceğini duyurdu.

Naimoğulları: Bizimle dalga geçiyorlar

“Para istemek için değil, zamları geri almak için eylem yaptıklarını” ifade eden Naimoğulları, “Hayvancının taleplerine karşı Başbakan ve Tarım Bakanı’nın sürekli olarak “para yoktur” cevabını verdiklerini, hayvancının sütü ve hayvanı bedavaya alınmasına karşın, hayvancının giderlerine sürekli zam geldiğini” ifade etti ve “Bizimle dalga geçiyorlar” dedi. “Bu insanların canı yandı. Bu işin sonuna geldik. Bütün sektörleri bitirdiler, en büyük sektör hayvancıyı da bitirdiler. Kına yaksınlar” diyen Naimoğulları, yıllarca harcadıkları emeklerin sıfırlandığını belirtti ve “Habire zam, habire zam… Nereye gideceğiz? Para ödemezsiniz, zam yaparsınız. Bunların tek derdi koltuk. Şov peşindeler. Bizim derdimiz eylem değil. Pandemi ortamında, sıcağın içerisinde, işini bırakıp burada olmayı kim ister? Bizim derdimiz gelecek ve ekmektir” diye konuştu.

Üretici: Bittik, tükendik



Eylem yerinde Diyalog’a konuşan üreticiler yok olmak üzere olduklarını ifade etti. Üreticiler, pandemi sürecinin bahane edildiğini, sütlerinin ucuza alındığını, açlığa mahkum edildiklerini ifade etti. Üreticiler, dayanacak güçlerinin kalmadığını, böyle giderse hayvancılığın yok olacağını söyledi.

Ne dediler?..

Cemal Darbaz

“Pandemi var diye diye bizi yok etmekle karşı karşıya bıraktılar. Süt fazlalığı var dediler, ucuza aldılar ancak hala yurt dışından ürün geliyor. Bizi bitirmek için yemin etmiş bir zihniyetle karşı karşıya kaldık. Geçimini hayvancılıktan sağlayan bizler bir süre sonra biteceğiz. 1 buçuk yıldır ödemeleri gereken süt parasının yüzde 25’ini verdiler. Biz bununla geçinmeye çalışıyoruz. Bu kabul edilir değildir. Ya isteklerimiz olacak ya da bu işten vazgeçeceğiz.”

Ahmet Miralay

“Her şeyde sıkıntı yaşıyoruz. 28 yaşında genç bir üreticiyim. Üniversite okudum ve devlette olmak istemeyip hayvancılıkla uğraşmaya başladım. Bugün öyle bir duruma geldik ki ürettiğimizin bedelini alamıyoruz. Pandemi var dediler devlet çalışanları tam ödenirken bizler yüzde 45 ödeme alıyoruz. Bu nedenle giderlerimizi karşılayamıyoruz. Buraya geldik ve yine pandemi konusuyla karşılaştık. Pandemiye fedakârlık edilecekse herkes yapacak. Sadece hayvancı veya üretici değil. Sütümüzün hakkını versinler ve yaptıkları zamları düşürsünler.”

Fatma Akmandor

“Tükendiğimiz ve çok yorulduğumuz için buradayız. Sıcakta, yağmurda, çamurda bizler üretmeye devam ediyoruz ancak ürettiğimizin karşılığını alamıyoruz. Herkes yaz ayında denize havuza giderken biz ovalarda üretmeye devam ediyoruz. Herkes evinde klimasının altında otururken de ürettiklerimizin hasatını yapmak için ovalardayız. Bu durum böyle devam ederse önümüzdeki yıla hayvancı bulamayacaklar. Borçla hayvan yediriyor borçla birşeyler üretmeye çalışıyoruz. Önümüzü göremiyoruz ve yarınımızdan şüphe ediyoruz.”

Şemsi Toklu

“Hakkımızı aramak için buradayız. Zamlar nedeniyle bu kadar zamandır bir adım ileriye gidemiyoruz. Çocuklarım hayvancılığı yapmak istemeyip başka işler yapmaya başladılar. Ben 9 aylık hamileyim ve son günlerim olmasına rağmen gelip hakkımı arıyorum. Yapılan son zamlardan vazgeçmelerini ve iptal etmelerini istiyoruz. Böyle giderse hayvancı diye bir şey kalmayacaktır.”



Hayvancıların talepleri

1. Üreticinin Sütek’ten günü geçmiş alacağı olan yüzde 55’lik kısmın karşılığı olan 14 milyon civarındaki alacağının ödenmesi,

2. Arpa fiyatının 2021 yılı sonuna kadar artırılmaması,

3. Koyun, keçi ve inek sütüne artış yapılması,

4. 2,35 krş/lt’den borsadan satılan inek sütünün derhal taban fiyatının yükseltilmesi,

5. Keçi sütüne kesinlikle alım garantisi verilmesi,

6. Bakan Çavuşoğlu’nun belirttiği gündemdeki paket açılımında, küçükbaş hayvancıya verilecek desteğin miktarının açıklanması ve yem desteği yapılması.