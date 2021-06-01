Girne’de yeni PCR merkezi

Leymosun Kültür Evinde hizmet veren PCR Merkezi’nin kapatılmasının ardından Uğur Mumcu Caddesi-Karakum Lemar yanında PCR Merkezi oluşturuldu.



Özyalçın Şirketler Grubu’nun PCR merkezi olarak hizmet vermesi için Sağlık Bakanlığı’na karşılıksız tahsis ettiği binanın bir kısmında PCR testleri yapılırken, bir kısmının ise aşı merkezi olarak düzenlenmesi hedefleniyor.Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Ünal Üstel ve bakanlık yetkilileri hizmete giren PCR Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Üstel, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle PCR testi uygulanmasının gerekliliğini anımsatarak, Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşa kolaylık sağlamak için tüm ilçelerde yeni PCR merkezlerini hizmete koyduklarını ifade etti. Girne Belediyesi Leymosun Kültür Evi’nin bir süre PCR merkezi olarak hizmet verdiğini ancak Girne Belediyesi’nin ani ve anlaşılmaz bir kararla merkezi kapattığını kaydeden Üstel, vatandaşın mağduriyeti gidermek için testlerin bir süre Girne Doktor Akçiçek Hastanesi Acil Polikliniği’ne kaydırıldığını hatırlattı. Girne Belediyesi’ne de süreçteki katkıları için teşekkür eden Bakan Üstel, merkezin, belediye tarafından ani bir kararla kapatılmasının anlaşılmaz olduğunu da söyledi.