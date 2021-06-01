‘Artık federal çözüm olmaz’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum kesiminde ırkçı parti Ulusal Halk Cephesinin (ELAM) oylarını artırdığı parlamento seçimine ilişkin, "Kıbrıs'ta federal temelde bir anlaşmanın artık olamayacağı söylemimizin bu seçim sonuçlarıyla bir kez daha teyit edildiğini görüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye, KKTC ve yabancı karşıtlığıyla öne çıkan ELAM'ın oylarını yaklaşık iki kat artırdığı parlamento seçimlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Rum kesiminde milliyetçilik ve aşırı uçtaki düşüncelerin artış gösterdiğini belirten Tatar, bu durumun Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma için olumlu gelişme olmadığını kaydetti.Tatar, ELAM'ın oylarında ciddi artış olduğunu söyleyerek "ELAM ve destekçileri, Kıbrıs'ın tamamıyla üniter bir devlet olma fikrini destekliyor. Kıbrıslı Türklere azınlık hakkını dahi layık görmeyen bir zihniyetin yükseldiğini görüyoruz. Daha korkunç olanı ELAM, oyları daha fazla genç kesimden alıyor. Bunun da sebebi, eğitim sistemindeki aşırı milliyetçiliğin, Yunan hayranlığının, Kıbrıs'ın bir Yunan adası olması düşüncesinin ve EOKA hayranlığının eğitim sisteminde yer almasıdır" dedi.Annan Planı döneminde Kıbrıs'ta, Avrupa Birliği'nin (AB) de devreye girmesiyle eğitim sistemlerinin yumuşatıldığını hatırlatan Tatar, o dönemde de Rum tarafının eğitim sisteminde yumuşamaya gitmediğini hatırlattı.