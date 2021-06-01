Kuzeyde 105, güneyde ise 50 vaka

Kuzey Kıbrıs’ta 8 bin 539 test yapıldı, 105 pozitif vakaya rastlandı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 8 bin 539 test yapıldığını ve 100'ü yerel toplam 105 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. 34 kişi ise taburcu edildi. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında olduklarını kaydetti. Bakanlık, tespit edilen 105 vakadan 85’inin Lefkoşa'da bulunan bir inşaat şirketi şantiyesinde çalışan işçiler olduğunu kaydetti.

Kontrol altında



Test sonuçları pozitif olan 85 kişinin tetkik ve tedavilerine başlandığını bildiren bakanlık, Sağlık Bakanlığı ekiplerinin tümü aynı şantiyede kalan işçilerin temaslı takiplerini yaptığı ve 53 kişinin de temaslı otellerinde merkezi karantinaya alındığını duyurdu.Açıklamada, “Tamamı gözetim altında bulunmaktadır ve bundan sonraki süreçte herhangi bir bulaşın olmaması için tüm önlemler alınmıştır. Kamuoyuna duyurulur” denildi.

Güneyde düşüş sürüyor

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs vakalarındaki düşüş devam ediyor. Yapılan 47 bin 63 test sonucunda 50 yeni vaka tespit edilirken can kaybı olmadı. Güneyde vaka sayısı 72 bin 456’ya yükseldi. Halen tedavi gören 70 hastadan 31’inin durumunun ciddi olduğu belirtildi.