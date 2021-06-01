banner493

İngiltere tavrını değiştirmedi

İngiltere, Kuzey Kıbrıs’a doğrudan uçuş izni vermeyecek

İngiltere tavrını değiştirmedi
banner432

İngiliz hükümetinin, “Birleşik Krallık ile Kıbrıs’ın kuzeyi arasında direkt uçuşlara yetki vermeyi planlamadığı” yönünde açıklama yaptığı haber verildi. 
   Fileleftheros gazetesi, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın  bu açıklamayı, İngiltere Parlamentosu’nun resmi internet sayfasındaki, Kıbrıslı Türklerin talebi üzerine yaptığını yazdı.

banner499
   Gazete bahse konu başvurunun 12 bin 400 imzayla birlikte geldiğini, imzaların 10 binden fazla olması durumunda İngiliz hükümetinin açıklama yapmasını gerektirdiğini de anımsattı.
   Habere göre İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilileri yaptıkları açıklamada geriye kalan uluslararası toplumla birlikte-Türkiye haricinde-İngiltere’nin “tek taraflı ilan edilen KKTC’yi bağımsız devlet olarak tanımadığını” belirtti. 
   İngiliz yetkililer “Kıbrıs Adası için egemen otorite olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıdıklarını” da ifade ederken İngiliz yargısının 2009 yılındaki, “direkt uçuşların uluslararası sözleşmelerin ihlalini teşkil edeceği” şeklindeki kararına da atıfta bulundu.  

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
banner502
SIRADAKİ HABER
‘Çok çabaladık sonuç alamadık’
‘Çok çabaladık sonuç alamadık’
  1. KIBRIS

banner456

banner459

banner455

banner460