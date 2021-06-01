Bin 810’u evlilik yoluyla aldı

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, göreve gelmesinden bugüne kadarki sürede 2 bin 500 vatandaşlık verildiğini, bunların bin 810’unun evlilikten kaynaklanan vatandaşlık olduğunu, onun dışındaki 683 kişinin de ülkede 11 yılı doldurmuş kişiler olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda eleştirileri ve soruları yanıtlamak üzere söz alan İçişleri Bakanı Kutlu Evren, vatandaşlık konusunda kamuoyunda yer alan iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.



Evren, iddiaların yer aldığı ses bandının nereden geldiği belli olmayan bir çalışma olduğunu belirterek, bakanlığın web sayfasından gerekli cevabın verildiğini, polisle de görüşüldüğünü ve konu hakkında şikayet yapıldığını söyledi. Evren, müsteşara da talimat verdiğini, tek tek gerekli konuşmaların yapıldığını belirtti.Evren, bugüne kadar yapılan vatandaşlıklarla ilgili de soru üzerine hükümete geldikleri günden bu yana 2 bin 500 vatandaşlık verildiğini, bin 810’unun evlilikten kaynaklanan vatandaşlık olduğunu, onun dışındaki 683 rakamının 11 yılı doldurmuş kişiler olduğunu kaydetti.Evren, ülkede doğan kişilere vatandaşlık verilmesiyle ilgili soru üzerine bu konuda çalışma yapıldığını söyledi.