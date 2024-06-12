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Muhteşem bir konser verdi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Girne Antik Liman’da sanatseverlerle buluştu

Muhteşem bir konser verdi
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, “Yaz Konseri”yle sanatseverlerle buluştu.
Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Girne Antik Liman’da yapılan konserde, Murat Menket yönetimindeki orkestra  Todds and Friends ile sahne aldı.
Konser, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayesinde, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda yapıldı.
Herkese açık olan konserde eşsiz eserler icra edildi. 
 

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