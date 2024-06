5 tanık dinlendi

Affet İLBAN

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında tutuklanarak yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz ile asistanı Berke Özbek dün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Duruşmada KSTU öğrencisi beş kişi tanık olarak dinlendi.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde üçüncü sınıf Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi olan tanık F.A. duruşmada, şunları anlattı:

“G.O, arkadaşımın arkadaşıydı, bana WhatsApp üzerinden yazdı ve diş hekimliğine kayıt olmak istediğini söyledi. Ben de yüzde 50 ve yüzde 100 burslu olduğunu söyledim. Gündüz’e yazdım, yüzde 100 bursun 19 bin dolar olduğunu söyledi. G.O’ya mesaj yazdım, 19 bin dolar olduğunu söyledim ama parayı gönderemedi. Serdal Gündüz kontenjan dolmasın diye G.O’nun 3 bin dolar yatırması gerektiğini söyledi. G.O’ya 3 bin doları yatırması gerektiğini söyledim, ibanı da gönderdim ama göndermek istemedi. G.O Suudi Arabistan’daydı. Daha sonra G.O. ve babası Kıbrıs’a geldi. Ben, G.O. ve babası üniversitede uluslararası ofise gittik. Nakit olarak 19 bin doları Gündüz’e verdi ve makbuzu almadı. Parayı verdiğine şahidim.”

“Abim, 24 bin TL gönderdi”

Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi M.O. ise Berke Özbek’in hesabına, abisi aracılığıyla 24 bin TL gönderdiğini dile getirdi. M.O. yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

“2023 yaz döneminde yaz okulundan ders aldım. Serdal Gündüz’ün odasına gittim, yaz okulu dersi almama onay verdi. Gündüz’e yaz okulu ücretini nereye yatırmam gerektiğini sordum, kaldığım 4-5 dersi alacaktım. Ücret olarak, ‘24 bin TL’ dedi ve bana bir iban verdi. İbanı, WhatsApp üzerinden babama gönderdim. Abim, ibana, 24 bin TL gönderdi. Dekontu polislere teslim ettim. 6 Temmuz 2023’te para gönderildi. Daha sonra bir yaz okulu dersim daha oldu. Gündüz’e sorduğumda, okulun hesabına ayrıca 4 bin TL göndermem gerektiğini söyledi. Muhasebeden okul ibanını alıp, kendi hesabımdan 4 bin TL gönderdim.”

Tanık M.O., Avukat Hasan Yücelen’in sorusu üzerine, 24 bin TL’nin, Özbek’e ait hesaba gönderildiğini belirterek, “Onun hesabına ilk defa para yolladım. Okul harcını, okul hesabına yatırırdım” dedi.

Başka bir soru üzerine, bütün öğrencilerle Gündüz ilgilendiği için ona gittiğini kaydeden M.O., “İbanı alırken, ismi sormadım. Polisler dekontu istedikten sonra gördüm ismi. Hangi banka hesabıydı bilmiyorum” diye konuştu.

“Ben de 12 bin TL yatırdım”

Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi B.K. de, 2023 yaz döneminde ders aldığını ifade ederek, şunları dile getirdi:

“Bahar döneminde sağlık sorunlarından dolayı okula gelemeyeceğim için daha önce Gündüz ile görüştük. Bu dersleri bana yaz okulunda alabileceğimi ve bahar dönemi okulun ödemesini yaptığım için ücret talep etmeyeceğini söyledi. Haziran ayında Gündüz’e durumu sordum, beni Özbek’e yönlendirdi. Özbek bana, 12 bin TL ödeme yapmam gerektiğini söyledi. Ben de teyit için Gündüz’e sordum, bana, ‘bilgim var’ dedi. Daha önce Serdal Gündüz ile sorun yaşamadığım için sorgulamadan ödemeyi yaptım. 12 bin TL’yi Özbek’in hesabına attım, o ibanı Whatsapp kanalıyla gönderdi. İlk kez okulun hesabı dışında para gönderdim, başka olmadı.”

Ders başı 2 bin TL istediler

Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Ö.A. da, 2023 yaz döneminde yaz okulunda toplam iki olmak üzere radyoloji dersi aldığını belirtti. Ö.A. süreci şöyle anlattı:

“Yaz başı okulda olduğum sıralarda Gündüz’ün yanına gittim. Radyoloji dersinden yaz okulu almak istediğimi söyledim. Ders başı 2 bin TL ödeme yapmam gerektiğini söyledi, Özbek’in iban numarasını verdi ve ödemeyi oraya yapmam gerektiğini söyledi. Ben de 3 Haziran 2023 tarihinde Özbek’in iban numarasına 2 bin TL ödeme yaptım. Diğer 2 bin TL için arkadaşım E.Ü.’ye rica ederek, ödeme yapmasını istedim. O da ödemeyi yaptı ve yaz okulu derslerini aldım. Daha önce okulla ilgili ödemeleri muhasebeye yapardım.”

Avukat Doğa Zeki’nin, “Serdal Gündüz ile yüz yüze mi görüştün?” sorusu üzerine Ö.A., “Evet”, yanıtını verdi. “Odasında mı?” sorusunu ise Ö.A., “Hayır, okulda ama nerede hatırlamıyorum” şeklinde yanıtladı.

Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi E.Ü. ise, tanık Ö.A.’nın yakın arkadaşı olduğunu kabul ederek, “2023 yaz döneminde Ö.A. için ödeme yaptım” dedi ve şöyle devam etti:

“Berke Özbek’in hesabına 3 Haziran 2023 tarihinde göndermiş olduğum 2 bin TL para Ö.A.’nın yaz okulu ücreti ödemesidir. Benden yaz okulu ücretini ödememi istedi. İban numarasını bana Ö.A. verdi.”

Tanıkların dinlenmesi sonrasında Güzelyurt Kaza Mahkemesi, duruşmanın 13 Haziran Perşembe günü devam etmesine emir verdi. Sanıklar toplam 98 davadan itham edilmişti.

Gündüz hakkında bir suçlama daha

Öte yandan Gündüz ilk tahkikat duruşması öncesinde “Mahkemeler Yasasına Aykırı Hareket” suçundan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Tahkikat Memuru, sanığın daha önce duruşmasını beklerken, kardeşi Y.G.'nin aracılığıyla cep telefonuyla video çektiğini belirterek, videoda Serdal Gündüz’ün konuşma yaptığının tespit edildiğini söyledi.