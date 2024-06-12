Elektrik krizi büyüyecek

Hava sıcaklığının 45 dereceye dayandığı son günlerde yaşanan elektrik kesintileri, çocukları, yaşlıları, hastaları, esnafı, iş yaşamını olumsuz etkilerken, Meclisin dünkü toplantısında ana gündem oldu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli, “elektrik kesintilerinin ekonomik ve sosyal etkileri” konusunda konuşma yaptı.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, üretimin devamlığı için enerjinin en önemli girdi olduğunu dile getirerek, elektriğin kesilmesiyle tüm mal ve hizmetlerin durma noktasına geleceğini belirtti.

Elektrik kesintileriyle insanların daha da fakirleştiğini dile getiren İncirli, üretimin yetersiz olduğunu, santrallerin bakım onarımının yapılmadığını savundu. Elektrik kesintilerinin son bulması, bakım onarım yapılması gerektiğini dile getiren İncirli, bunlar yapılmazsa üretimin duracağını kaydetti.

Evde bakım alan hastalara değinen İncirli, 2 binin üzerinde hastanın solunum için elektrikli cihaz kullandığını, nefes alıp vermek için elektriğe ihtiyaç duyduğunu, kesintilerin bu hastaların hayatını tehlikeye attığını söyledi. İncirli, bu noktada kesinti yapılacaksa planlı kesinti yapmanın önemine vurgu yaptı.

Şahiner: Kesintiler artacak

CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner ise “Elektrik Alamadığımız Hükümet” konulu güncel konuşma yaptı.

Elektrik kesintilerinin halkı bezdirdiğini ve önümüzdeki hafta kesintilerin artarak devam edeceğini söyleyen Şahiner, “AKSA’yı zengin edeceksiniz diye halkı bezdirdiniz.” dedi.

Elektrik kesintilerinin “kapasite yetersizliği” ve “ yoğun talep” nedenleri ile kesildiği söylemlerinin “yalan” olduğunu ifade eden Şahiner, makinelerin bakım ve onarımlarının yapılmadığı için elektrik kesintilerine gidildiğini vurguladı. Şahiner, bu ay gelecek zamlı elektrik faturalarının fahiş olacağı uyarısında da bulunarak, ödenecek faturaların yarı tutarının birileri fahiş kar elde edecek diye ödeneceğini söyledi.

“Altyapı için hükümet çaba sarf ediyor”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, enerjiyle ilgili geçmişten gelen sıkıntılar bulunduğunu, yatırımların yapılmaması, pandemi gibi sorunların sıkıntılara yol açtığını kaydetti.

İskele bölgesinde trafo merkezi kurulacağını dile getiren Çavuş, altyapı çalışmalarını hızlı bir şekilde hayata geçirmek için hükümetin çaba sarf ettiğini belirtti.

Alayköy’de de ihale tamamlanarak altyapının güçlendirileceğini belirten Çavuş, Kıb-Tek’i ve diğer kurumları güçlendirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Şahali, hükümetin sorunlara yaklaşımını eleştirdi

CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, CTP hükümeti döneminde elektrik konusunda 2004-2009 döneminde santral katkısı yapıldığını, yüksek gerilim hatlarının geliştirildiğini söyleyerek, UBP’nin ise AKSA’nın kârını artırıp üretimini azaltan adımlar attığını iddia etti.

Kalecik 3 Anlaşması’nın “AKSA’ya fahiş kâr sağlayan, Kıbrıs Türk halkı açısından zarara yol açan bir anlaşma olduğunu” söyleyen Şahali, buna rağmen kesintilerin devam ettiğini, hükümetin ise “pervasızlık içinde” olduğunu savundu.

Barçın: Sınav öncesi 18 saat kesinti

CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın da, “Memleketin Elektriksiz Halleri ve Çocuklarımızın Geleceği” konulu güncel konuşmasında, hafta sonu, kolej sınavı öncesi bazı bölgelere 18 saat elektrik verilmemesine sitem etti. Bu sürede hiçbir açıklama yapılmamasını “gailesiz” ifadesi ile eleştiren Barçın, “Elektriğin gelmeyeceğini paylaşıp insanların tedbir almasını sağlayabilirdiniz.” dedi. Barçın, çocuğu kolej sınavına girecek bir annenin sosyal medyada ortaya koyduğu tepkiyi okudu.

