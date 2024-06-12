2 günde yakalandılar

Türkiye’nin Niğde ilinde 22 yaşındaki Mahmut Fırat Tabar'ın öldürülmesiyle ilgili aranan 14 kişiden 5’nin cinayetten hemen sonra KKTC’ye geldiği ortaya çıktı. Kendi kimleriyle ülkeye yasal giriş yapan 5 katil zanlısı, Türkiye yetkili makamlarının talebi üzerine yakalanarak, iade edildi.

Niğde'de köprü kenarında cansız bedeni bulunan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Mahmut Fırat Tabar'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 5 şüphelinin KKTC’ye kaçtığı belirlendi.

KKTC’de yakalanan 5 şüpheli Türkiye’ye götürüldü.

Olay, 9 Haziran 2024 tarihinde İlhanlı Mahallesi Çimento Fabrikası civarındaki köprünün kenarında meydana geldi.

Çevredekiler, bir kişinin yerde hareketsiz yattığı yönünde ihbarda bulundu. İhbarla gelen ekipler, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. İncelemede, ölenin Mahmut Fırat Tabar olduğu belirlendi. Niğde Cumhuriyet Savcılığı, Tabar'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı. Tabar'ın cinayete kurban gittiği belirlendi.

DHA'nın haberine göre; şüpheliler 120 saatlik kamera görüntüsünü incelenerek tespit edildi.

14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 9 şüpheli kent merkezinde gözaltına alınırken, 5 şüphelinin KKTC’ye kaçtığı belirlendi.

Bunun üzerine polis, KKTC'deki ilgili makamlarla irtibata geçti. Yakalanan 5 şüpheli önce Adana'ya, sonra Niğde'ye götürüldü. 14 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

