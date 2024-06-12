Kişi başı 500 lira

Esengül AYKAÇ

Adanın dört bir yanından Güney Kıbrıs’a günübirlik turlar düzenleyen organizatör Ahmet Karınca, bayramdan sonra Larnaka’da deniz festivali düzenliyor.

Karınca, Cyprus XP Travel ile ortaklaşa düzenledikleri kuzeyden güneye günübirlik turlara ilginin yoğun olduğunu da söylüyor.

Günübirlik olan bu gezinin maliyeti ise sadece taşımacılık için 500 TL olarak açıklandı.

Gezi 21 Haziran Cuma ve 22 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Karınca, bu fiyatların yemek, içeceklerle birlikte kişi başı bin TL’yi de bulabildiğini söyledi. Günübirlik bu gezilerde toplanma yeri ise Metehan Sınır kapısı olarak belirleniyor.

Sürekli Güney Kıbrıs’a turlar düzenlediğini ifade eden Karınca, “Amacımız iki taraf halkını da bir araya getirip kaynaşmalarını sağlamak. Turlarımız sayesinde insanlar kendilerini de daha güvende hissettiğini söylüyor. Zaman zaman güneye geçişlerde bazı olaylar yaşandığı duyuluyor bu da bazı insanları tedirgin ediyor. Tur şeklinde yapılan bu geziler bu tedirginliği de en aza indiriyor” dedi.

Vatandaşın ilgisini çekti

İlanı yeni açmalarına rağmen vatandaşın ilgilisini çektiğini söyleyen Karınca, iki otobüs doldurma hedefinin olduğunu ve birinci otobüsün ise ilandan hemen sonra dolduğunu belirtti.

Yeme içme gibi temel ihtiyaçların müşteriye ait olduğunu anlatan Karınca, “Paketlerimiz turlara göre değişkenlik gösteriyor. Kimi zaman yemekli kimi zaman da yemeksiz olabiliyor. Bu seçeneklerin olduğu turlarda seçim yine vatandaşa bırakılıyor. Kimisi yemekli kimisi de yemeksizi seçiyor. Otobüslerde ikramımız yoktu ama vatandaşlardan gelen talep üzerine bunu da ekleyeceğiz. Bu turumuzda su ikramı yapacağız. Vatandaşın isteği doğrultusunda ikram servislerini de şekillendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Turların zamanı hakkında da açıklama yapan Karınca, “Turlarımız Eylül’de başlıyor ve Haziran ayına kadar sürüyor. Haziranda bitirmemizin nedeni de havaların çok sıcak olması. Kışın genelde Trodos’a düzenlediğimiz günübirlik turlar, havaların ısınması ile birlikte diğer festival veya deniz kenarlarına kayıyor. Daha önceden de Limasol’da kayak festivali ve şarap festivaline de tur düzenlemiştik” şeklinde konuştu.