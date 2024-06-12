Deport edilmeli

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde gece yarısı alkollü bir şekilde sokakta bağırıp çağıran Sudanlı Basan Elaweod ile kız arkadaşı Shimaa Altahir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri tarafından tutuklandı. T

utuklanma esnasında polise tokat atıp, yüzüne tüküren Altahir dün “polisi darp görevinden men etme”, “sarhoşluk”, “rahatsızlık uygunsuz tavır hareket” suçlarından mahkemeye çıkarıldı. Diğer zanlı ise sarhoşluk ve rahatsızlık verme suçlarından aleyhine dava okunarak serbest bırakıldı.

Polis, zanlıların11 Haziran 2024 tarihinde saat 00.15’te Hamitköy’de bulunan Anıttepe Caddesi üzerinde, alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyette, ellerini ve kollarını gelişi güzel sallayarak yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdikleri bir sırada suçüstü tutuklandıklarını belirtti.

Polis, zanlı Altahir’in kendisini tutuklamak isteyen Adli Şubede görevli H.Ç.’nin yüzüne tokat vurup ve tükürmek suretiyle polis memurunu darp ederek görevinden men ettiğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlı Altahir’in öğrenci statüsünde olduğunu belirten polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Polise kaşrı şiddet arttı

Savcı Senem Palabıyık, son günlerde polise karşı işlenen şiddet olaylarında ciddi bir artış olduğuna dikkat çekti.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 20 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 250 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.