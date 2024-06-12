Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, yeteri kadar su alamadıklarını ifade ederek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş'u açıklama yapmaya davet etti. Şenkul, "Niye yeteri kadar su alamıyoruz?" diye sordu.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, yeteri kadar su alamadıklarını açıkladı.

Başkan Şenkul, "Geçen hafta Geçitköy barajından bizlere su ulaşmasını sağlayan hatta oluşan arıza giderildikten sonra arıza öncesine göre çok daha az su alabiliyoruz. Suyun bölgelere ulaşmasından sorumlu arkadaşlarımız 8 gündür birkaç saatlik uyku dışında aralıksız çalışıyor. Buna rağmen Girne’nin merkezinde hala su veremediğimiz belirli sokaklar ve siteler var. Su alan bölgelerde de dönüşümlü su verebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KKTC Su İşleri çalışanlarının bütün gayretlerine rağmen Geçitköy üzerinden dağıtılan ve vatandaşlar tarafından Türkiye suyu olarak bilenen suyun bize ulaşmasında sorun var" açıklamasını yapan Şenkul, şöyle devam etti:

"Buradan konudan sorumlu Tarım Bakanını açıklama yapmaya davet ediyorum. Sorun nedir? Niye yeteri kadar su alamıyoruz? Problem çözüldü diyorsunuz ama birçok pompa istasyonu basınç almadığı için çalışmıyor. Bizlere değilse bile vatandaşlara bu konuda çıkıp kim ne zaman açıklama yapacak? Tekrar soruyorum sorun nedir?"