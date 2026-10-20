Murat Tibuk, Merit International Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, Net Holding bünyesinde Balkan ülkelerindeki faaliyetlerin merkezi yönetimini ve koordinasyonunu üstlenen Merit International’ın Yönetim Kurulu Başkanlığına Murat Besim Tibuk’un seçildiğini açıkladı.

Hande Tibuk, Merit International’ın Balkanlar’daki yatırımların yönetimi, faaliyetlerin geliştirilmesi ve bölgedeki büyüme stratejilerinin hayata geçirilmesinde önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Yeni yönetim kurulunun, Net Holding’in kurumsal değerleri ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda bölgedeki faaliyetlerin daha etkin ve koordineli yürütülmesine katkı sağlayacağına inandıklarını ifade eden Tibuk, mevcut yatırımların güçlendirilmesi ve yeni fırsatların değerlendirilmesi açısından da yeni dönemin önem taşıdığını kaydetti.

Murat Besim Tibuk’u ve yönetim kuruluna seçilen tüm yöneticileri tebrik eden Hande Tibuk, yeni görevlerinde başarılar dileyerek bu dönemin Merit International, Net Holding ve tüm çalışanlar için hayırlı olmasını temenni etti.

Merit International Turistik İşletmeler ve Hizmetler A.Ş.’nin yeni yönetim kurulu Murat Besim Tibuk başkanlığında; İsmail Hakkı Seyitoğlu başkan vekilliğinde, Kemaleddin Sağındık, Nejat Canıtez ve Nuh Yöndem’in üyeliğinde oluştu.

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2026, 14:22