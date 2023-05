Müşteri güneye kaydı

Ömer KADİROĞLU

Kuzeydeki kırmızı et fiyatlarından dolayı alışveriş güneye kayarken, kasaplar hükümetin et ithalatı kararına destek veriyor ve geri adım atmamasını istiyor.

Kasaplar, ithal etin önünün açılmaması halinde bir kilo kuzunun fiyatının 600 liraya çıkacağını belirterek, yetkilileri uyarıyor. Et ithalatına dair karar verildiği ancak Komite araştırmasından sonra harekete geçileceğini ifade eden kasaplar, “Ülkedeki hayvan sayısıyla ilgili Veteriner Dairesi’nde verilerin tümü tutulurken komite neyi araştıracak?” diye sordu. Kasaplar, “Bakanlar Kurulu’nun 27 Nisan’da et ithalatına izin veren kararı Resmi Gazetede yayınlayıp yürürlüğe girdi ancak ‘ithal izninin önü komite çalışmasından sonra açılacak’ söylemleri kararın uygulanması erteliyor” açıklamasını yaptı.

Diyalog’a konuşan kasaplar, “Vatandaşlar Güney Kıbrıs’tan alışveriş yapmaya mahkum ediliyor, düşük gelirli vatandaş et alamıyor. Bakanlar Kurulu’nda alınan kararın yerine getirilmesi şarttır. Aksi takdirde bu iş daha da kötüye gidecektir” dedi.

Ne dediler…?

İsmail Kamkam

“Hayvancılar girdi maliyetlerinin artması nedeniyle üretimden vazgeçmeye başladı. Döviz karşısında girdi maliyetleri yükselince et fiyatları da etkileniyor. İnsanlar eskisi gibi et alamıyor durumu iyi olanlar ancak kasaplara gelerek alışveriş yapabiliyor. İthal et konusuna eskiden karşı çıkıyordum ancak şu an ben de sıcak bakıyorum. İthal et ile ilgili endişeleri bir kenara bırakıp bir an önce harekete geçilmelidir. İstikrarlı bir şekilde et ithal edilmelidir. Bu sektörde değil ileriyi bir sonraki günü bile göremez durumdayız ve her geçen gün daha da kötü oluyor.”

Ahmet Kamkam

“Hükümetin et fiyatlarının dengelenmesi ile ilgili çalışmalar yapması gerekmektedir. Durumu iyi olanlar etin iyisini alıyor ancak asgari ücretli kasaba giremiyor. Etteki fiyat artışının nedeni hükümetin denetimsizliğidir. Ayrıca hayvancının girdi maliyetleri aşırı yükseldi. Hükümetin hayvancıyı desteklemesi ve yem fiyatlarını düşürmesi şarttır. Böylelikle et fiyatları da aşağıya düşecektir. Bugün bu şartlarda hayvancılık yapmak büyük cesarettir. Et ithali olmazsa halk bu fiyatların altında ezilmeye devam edecektir. Et ithalinin denetimli bir şekilde yapılması herkesin yararına olacaktır. Çünkü insanlarımız Rum tarafına geçerek eti daha uygun fiyata alıyor. Sektörde ileriyi göremez durumdayız. Kasapların gelirleri giderlerini karşılayamaz durumdadır.”

Azmi Erkasap

“Et tüketiminde oteller sayesinde bir artış vardır. Yerli halk eskisi gibi et alamıyor. Bir torba yem pahalı olduğunda canlı kuzunun fiyatı 100 liradan 150’ye çıktı. Henüz yeme zam gelmeden canlı hayvan fiyatı arttı. Bu sene 1 Mayıs İşçi Bayramında et satamadık. Bu noktada et ithali kaçınılmazdır. Çünkü ithal et olmazsa, etin fiyatı 500-600 lirayı bulacak. Bir iki ay içerisinde kasap diye bir şey kalmayacak o yüzden et ithal edilmesi gerekiyor. Etin pahalı olmasının bir nedeni yoktur. Canlı hayvan fiyatları yeme zam gelse de gelmese de yukarıya doğru çıkmaya devam ediyor. Büyük bir denetimsizlik nedeniyle yükselen fiyatlar karşısında halk et alamıyor. İthal et hayata geçmezse ileriyi göremeyiz. Hayvancılar birliği ithal ete itiraz ediyor ancak bu durumdan derhal vazgeçmeleri gerekiyor. İthal ete hayvancılar birliğinin itiraz etme hakkı yoktur.”



Kasaplarda et fiyatları

Kuzu eti: 380

Kuzu döş: 300

Kuzu ciğer: 220

Kuzu kelle: 80

Dana kıyma: 350

Dana bonfile: 520

Dana biftek: 350

Dana ciğer: 220

Dana dil: 220