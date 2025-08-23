Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bugün devir teslim töreni yapıldı. Sadık Gardiyanoğlu görevi, Oğuzhan Hasipoğlu’na devretti. Gardiyanoğlu, 3 ay önce başlattığı insan ticareti ve kaçakçılığıyla ilgili özel operasyonun yarıda kalmayacağını söyledi.

Devir teslim töreninde konuşan Gardiyanoğlu, ilk göreve geldiğinde bakanlık görevini Hasan Taçoy’dan devraldığını söyleyerek, “O gün, ‘Bunlar bir hizmet yarışıdır, önemli olan bayrağı daha yukarı taşımak-tır’ demiştim. Bugün de görevi canım kadar çok sevdiğim değerli dostuma devrediyorum” diye konuş-tu.

Ulusal Birlik Partisi’ndeki dokuz yıllık ilçe başkanlığı döneminde, Hasipoğlu ile uzun yıllar birlikte çalış-ma fırsatı bulduklarını dile getiren Gardiyanoğlu, “Sizinle beraber güneşin doğuşunu seçim çalışmala-rında arazide çok gördük. Görevi dostuma devretmenin mutluluğu içerisindeyim” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın zor bir bakanlık olduğunu söyleyen Gardiyanoğlu, müdür ve bakanlık ekibiyle "önemli işler başardıklarını dile getirdi.

Yaklaşık 40 milyon TL borçla devraldığı Sosyal Sigortaların şu anda 2 milyar TL’ye yakın artı parası oldu-ğunu ifade eden Gardiyanoğlu, İhtiyat Sandığı’nı 300 milyon dolar ile devraldığını şu anda 700 Milyon dolar aktif büyüklüğü olduğunu kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel’e teşekkür eden Gardiyanoğlu, iki yıl kabinesinde görev aldığını, KKTC halkına hizmet ettiğini ve birçok şeyler başardıklarını dile getirdi. “Eminim ki sizler de bayrağı aldığınız yerden çok daha yukarıya çıkaracaksınız” diyen Gardiyanoğlu, yeni görevinde Hasipoğlu’na başarılar diledi.

Özel bir operasyonum var

İnsan ticareti ve kaçakçılığı konularının çok gündeme geldiğini hatırlatan Gardiyanoğlu, “Bakan olarak üç ay önce başlattığım özel bir operasyonum var. Bakan değilim ama bir milletvekiliyim. Hayatımda hiçbir işi yarım bırakmadım. Başlattığım işimi takip edeceğim. Bizi izlemeye devam edin” dedi.

Gazetecilerin “Kırıldınız mı?” sorusu üzerine Gardiyanoğlu, “Hayır” yanıtını verdi. “Ben kırgınlıklarla yaşayan biri değilim. Bizler bu siyasi makamlara gelene kadar birçok görev değişiklikleri yaşamışızdır, bu bir bayrak yarışıdır” diye konuşan Gardiyanoğlu, kendisinin de bayrağı aynı zamanda nikah şahidi olan Hasan Taçoy’dan devraldığını belirtti.

“Bizde kırgınlık yoktur. Unutmayın ki bizler halkın vekiliyiz. Bizler kırılalım, küselim diye bu makamlara gelmeyiz” diyen Gardiyanoğlu, önemli olanın halka hizmet olduğunu vurguladı.

Hasipoğlu: Nihai hedefimiz halka hizmet

Oğuzhan Hasipoğlu da, Gardiyanoğlu’na teşekkür ederek, “Ben her zaman kendisine ‘Başkanım’ de-rim çünkü beraber yol arkadaşlığımız var, parti teşkilatlarında çalışmışlığımız var. Çok uyumlu, birbiri-mizi anlayan bir çalışma ortamımız oldu” dedi.

Şanslı bir bakan olduğunu ifade eden Hasipoğlu, pozitif bir muhabbetle bakanlığı devraldığını bunun her bakana nasip olmadığını söyleyerek, “Dostum Sadık kardeşimle beraber yol yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Nihai hedeflerinin halka hizmet olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-ğı’nın öneminin farkında olduğunu kaydetti. Bakanlığın, vatandaşın hayatına dokunduğunu dile geti-ren Oğuzhan Hasipoğlu, “Amacımız toplumsal adaleti, uyumu devam ettirmek. Bayrağı kaldığı yerden alıp, en iyi şekilde halkımıza hizmet etmek” dedi.