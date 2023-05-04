Sandığa gidin

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bütün umudunun ilk kez sandığa gidip oy kullanacak gençlerde olduğunu dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, ayrıca alın teri dökenin emeğinin karşılığını son kuruşuna kadar alacağı sözünü verdiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Daha önce söyledim, yine söylüyorum, fındık hangi dönem olursa olsun, ne olursa olsun, karşılığı 4 dolar eşittir Türk lirası olacak." dedi.

Kılıçdaroğlu, Ordu'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Halk Buluşması"nda, hayatının son anına kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çağdaş uygarlığa ulaştırmak için çalışacağını söyledi.

Türkiye'nin kaderini gençlerin değiştireceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, bütün umudunun ilk kez sandığa gidip oy kullanacak gençlerde olduğunu dile getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, gençleri oy kullanmaya davet ederek, "Demokrasiden yana oy kullanacağız. Alın terinden yana oy kullanacağız. Türkiye için oy kullanacağız. Evlatlarımız, torunlarımız için oy kullanacağız ve bir otoriter yönetimi değiştireceğiz. Söz mü?" diye konuştu.

Karadeniz Bölgesi'nde temel geçim kaynağının çay ve fındık olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, fındık ve çay üreticilerinin emeğinin karşılığını almak zorunda olduklarını aktardı.



Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2023, 11:04