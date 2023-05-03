Bir yakalandı diğerleri kaçtı

Lefkoşa’da akşam saatlerinde meydana gelen olayda beraberindeki iki kişiyle birlikte Mehmet Kalaycılar ve İbrahim Kalaycılar’ı ciddi şekilde darp eden Kwenele Ndlangamandla tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada, zanlının tutuklandığı, darp olayına karışan diğer iki kişinin ise arandığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 30 Nisan 2023 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa’da yaşanan olayda Kwenele Ndlangamandla ve kimliği meçhul 2 erkek şahsın, aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu Mehmet Kalaycılar ve İbrahim Kalaycılar’ın vücutlarına elleri ve ayakları ile vurarak ciddi şekilde darp ettiklerini anlattı.

Polis, zanlı Ndlangamandla’nın tutuklandığını ve olayla ilgili kimliği meçhul 2 erkek şahsın arandığını söyledi.

Polis, darp edilen şahısların doktor kontrolünden geçirildiğini belirtti. İbrahim Kalaycılar’ın başına aldığı darbelerden dolayı tomografisinin çekildiğini kaydeden polis, henüz doktor raporlarının temin edilemediğini ifade etti.

Polis, tomografi sonucunun önemli olduğunu, zanlı hakkında ciddi darbın yanı sıra vahim zarar suçlamasının da getirilebileceğini kaydetti.

İncelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınacak ifadeler olduğunu belirten polis, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında ciddi darp suçundan soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.