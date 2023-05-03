20 günde yargı

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapmak istediği esnada muhaceret kayıtları şüpheli görülerek soruşturmaya tabi tutulan, buna öfkelendiği için polis memurunu iterek darp suçu işleyen Amin Homayın dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar yeniden aktarılarak, teminat talep edildi.

Mahkemede olayın 29 Nisan 2023 tarihinde saat 15.50 sıralarında meydana geldiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapmak isteyen Amin Homayun’in Lokmacı Sınır Kapısında muhaceret işlemlerinde tutarsızlık olması nedeni ile o esnada kabinde görevli olan sivil hizmet görevlisi M.Ö. tarafından sorgulandığını söyledi. Polis, zanlının bu esnada yüksek sesle bağırıp çağırdığını belirtti. Polis memuru, uygunsuz hareketlerde bulunan zanlının kendisine müdahale etmek isteyen görevli memuru, göğsünden ittirmek sureti ile darp ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının makul güç kullanılarak suçüstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru, sınır kapısında zanlının yanında bulunan ve aynı tavrı sergileyen şahsın ise tutuklanacağı esnada ara bölgeye kaçtığını söyledi.

Polis memuru, Amin Homayun’in mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını kaydetti. Polis memuru, zanlının davalarında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı ‘polisi darp ve görevinden men, rahatsızlık ve uygunsuz tavr-ı hareket’ suçlarından yargılanmak üzere 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.