Belgeler takdim edildi

Geçitkale Serdarlı Belediyesi tarafından organize edilen program kapsamında, Geçitkale ve Sütlüce köylerinde yaşayan vatandaşlara kırsal kesim hak sahipliği belgeleri takdim edildi. Törene Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle ile UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü katıldı.

Törende, hak sahibi vatandaşlara belgeleri bizzat yetkililer tarafından verildi. Belgelerin teslim edilmesiyle birlikte kırsal bölgelerde yaşayan halkın mülkiyet haklarının güvence altına alınması yönünde önemli bir adım atılmış oldu. Vatandaşlar, belgelerini almanın mutluluğunu yaşarken, belediye yetkililerine teşekkür etti.

Geçitkale Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, törende yaptığı konuşmada, kırsal kalkınmayı desteklemeye ve köylerde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerin süreceğini vurguladı. Başkan Kasım, “Bu tür uygulamalarla hem vatandaşlarımızın haklarını güvence altına alıyoruz hem de kırsal bölgelerdeki yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediye, Geçitkale ve Sütlüce’de gerçekleştirilen hak sahipliği belgesi tesliminin ardından, bölgede bulunan diğer köylerde de benzer projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, kırsal kalkınma ve mülkiyet haklarının güvence altına alınması için çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi.