Tehlikeyi gören yok

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa kuzey çevre yolu civarında şiddetli rüzgardan dolayı devrilen yüksek gerilim hattı direkleri bir yıldır, Lefke ağıllar bölgesinde yan yatan elektrik direği ise bir aydır olduğu gibi bırakıldı. Geçtiğimiz yılın Şubat ayında yaşanan şiddetli rüzgâr nedeniyle devrilen Lefkoşa kuzey çevre yolu yakınlarındaki yüksek gerilim hattı direkleri henüz kaldırılmadı. Girne-Dikmen arasındaki bölgeleri besleyen yüksek gerilim hattı direklerinin yedek ünite olduğu ve bu nedenle elektrik sorunu yaşanmadığı belirtildi. Girne-Dikmen arasındaki bölgeyi besleyen iki ana hat üzerinde meydana gelecek olası bir arızada yedek hattın devreye giremeyeceği ve bölgenin karanlığa gömüleceği kaydedildi.

Yan yattı, öyle kaldı

Lefke ağıllar bölgesinde yaklaşık bir ay önce yan yatan elektrik direği de olduğu gibi bırakıldı. Bölge halkı yan yatan ve her an tamamen devrilme riski bulunan direğin düzeltilmesi için yetkililere çağrı yaptı.