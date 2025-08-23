KKTC’ye 21 milyar liralık yardım

Temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bakanlar, milletvekilleri ve diğer yetkililer tarafından karşıladı.

Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı’nda Başbakan Ünal Üstel ile birlikte basın açıklaması yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uzun yıllardır insanlık dışı izolasyonlarla karşı karşıya bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınması ve gelişmesinin Türkiye’nin önceliği olduğunu vurguladı.

2025 yılı İktisadi ve Mali İş birliği anlaşması kapsamındaki projelere hız kesmeden devam etiklerini de söyleyen Yılmaz, “Birlikte kalkınıyor, birlikte güçleniyoruz” dedi.

Yılmaz: KKTC’nin kalkınma çabaları, milli davamızın bir parçasıdır

Yaklaşık 21 milyar Türk liralık kaynakla 2025 yılı İktisadi ve Mali İş birliği anlaşmasının, Türkiye ve KKTC arasında şimdiye kadar imzalanan en geniş mali imkanlara sahip iş birliği belgesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, “KKTC’nin kalkınma çabaları, milli davamızın bir parçasıdır” diye konuştu.

Altyapı yatırımlarının yanı sıra, KKTC’nin eğitim, turizm ve teknoloji merkezi haline gelmesi için Türkiye’nin desteklerini sürdürdüğünü belirten Cevdet Yılmaz, “Ada Kıbrıs” tanıtımlarının sürdüğünü, havayollarında daha uygun fiyatlarla uçuşların başladığını söyledi.

“Pamuklu Devlet Hastanesi’nin temeli sonbahar gelmeden atılacak”

Özellikle Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile bugün artık doğuyla batının kesintisiz ulaşıma kavuştuğunu, ağır tonajlı araçların şehir merkezine girişinin önlendiğini, bu yolun Lefkoşa’ya nefes aldırdığını belirten Yılmaz, çok sayıda projeyi hassasiyetle hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydetti.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Yıllarca ‘Dağ yolu’ olarak anılan ve kazalarla hafızalara kazınan sıkıntılı bir güzergâhın ihale süreci tamamlanmış olup, kısa sürede sahada yol çalışmalarını göreceğiz.

Sağlıkta, Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesinin temeli atılmıştı. Şimdi de Pamuklu Devlet Hastanesinin yapımına ilişkin ihale sürecinin tamamlandığını ve sonbahar gelmeden temelinin atılacağını buradan müjdelemek isterim.”

Ne söylediysek hayata geçirmeye çalışıyoruz

Kıbrıs konusuna da değinen Yılmaz, Türkiye’nin bu konudaki tutumunun dünya tarafından bilindiğini belirtti. Yılmaz, iki devletli çözüm vizyonuna işaret ederek, Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ancak adadaki gerçeklerle uyumlu olarak mümkün olabileceğini vurguladı.

Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya, KKTC’nin hak ve hukukunu savunmaya devam edeceğini belirten Yılmaz, “Ne söylediysek hayata geçirmeye çalışıyoruz. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyuyoruz. Milli davamıza sahip çıkmaya, KKTC’nin bağımsız, huzurlu, güvenli ve müreffeh geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Üstel: Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkiler kardeşliğin güçlü bir yansıması

Başbakan Ünal Üstel de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve heyetini yeniden KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin yalnızca diplomatik ve ekonomik bir bağ değil; tarihin, kültürün, ortak mücadelenin ve kardeşliğin güçlü bir yansıması olduğunu kaydetti.

Türkiye ile sağlam temeller üzerinde yükselen bu iş birliğinin son yıllarda halkın hayatına dokunan, günlük yaşamını kolaylaştıran ve geleceğe güvenle bakmasını sağlayan nitelikte olduğuna dikkat çeken Üstel, hayata geçirilen projelerin devamının geleceğini belirtti.

Üstel, "Diğer alanlarda da yaptığımız yatırımlarla ülkemizin her tarafını şu anda iyi bir noktaya götürdük.” diyerek, bu doğrultuda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Yılmaz’a Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerini sundu.

Karpaz Bölgesi'ni ziyaret etti

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakanı Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Karpaz Bölgesi'ni ziyaret etti.