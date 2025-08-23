Öncelik suçlarla mücadele

Polis Genel Müdürlüğü’ne atanan Ali Adalıer, Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon’da düzenlenen törenle rütbesini aldı. Adalıer, örgütlü suçlar ve uyuşturucu ile mücadele, trafik güvenliği projeleri ve polis personelinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi hedeflerini açıkladı.

Adalıer’e rütbesi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Gülşen Adalıer tarafından takıldı.

Törene, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Güven-lik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bakanlar ve polis teşkilatı mensupları katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Adalıer’in atanma kararnamesi ve özgeçmişinin okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında Adalıer’i tebrik ederek, polisin kadrosunun artırılması ve teşki-latın güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

Suçlar ve suçlularla mücadele edilecek

Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, konuşmasında göreve atanmasından duyduğu gurur ve heyecanı dile getirerek, emekli Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’yi saygıyla andı. Adalıer, polis teşkilatının insan hak-larına, Atatürk ilke ve inkılaplarına, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne saygılı olarak çalışacağını belirtti. Önceliklerinden biri olarak polis mensuplarını sürekli yenilenme ve eğitim odaklı yetiştirmeyi vurgulayan Adalıer, örgütlü suçlar ve uyuşturucu ile mücadele, trafik güvenliği projeleri ve polis per-sonelinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi hedeflerini açıkladı.

Ali Adalıer’in özgeçmişi

1973 yılında Mehmetçik’te doğan Ali Adalıer, 1995 yılında Ankara Polis Akademisi Güvenlik Bilimle-ri’nden mezun oldu ve aynı yıl polis müfettiş muavini olarak göreve başladı. Polis Okulu, Lefkoşa Adli Şube ve Narkotik Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan Adalıer, 2003’te Müfettiş, 2006’da Başmüfettiş, 2013’te Polis Müdür Muavini ve 2024 yılında Polis Genel Müdür I. Yardımcısı olarak atanmıştır.

Adalıer, mesleki gelişimine önem vererek birçok yurt içi ve yurt dışı kurs ve seminerlere katıldı, peda-goji eğitimi aldı ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisansı yaptı. Narko-tik ve kaçakçılıkla mücadelede sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı, ulusal ve uluslararası operas-yonlara katıldı ve gençlerin madde kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine katkıda bulundu.

21 Ağustos 2025’ten itibaren Polis Genel Müdürü olarak görev yapacak olan Ali Adalıer, evli ve iki çocuk babasıdır.