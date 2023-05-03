Kapatın gitsin

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta Karayolları Dairesi’nin yıllardan beri iş yapamaz duruma geldiğini herkes biliyor. İdari kadroda çok sayıda personel bulunuyor ama, teknik personel olmadığı için yol tamiratları yapılamıyor, trafik ikaz işaretleri ve levhaları yenilenemiyor. Kısaca; önemini ve özelliklerini büyük ölçüde yitirmiş durumda.

Önceki gün yaşanan bir olay, Karayolları’nın farklı bir şekilde gündeme gelmesine yol açtı. Bekçisi olmayan kurumun trafo merkezindeki elektrik kabloları kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından kesilirken, kameralara zarar verildiği, ayrıca araç anahtarlarının çalındığı belirtildi. Daire Müdürü Dürdane Abi Acı, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığını söyledi.

Polis soruşturma başlattı

Kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar 1 Mayıs akşamı saat 18.00 sıralarında Karayolları Dairesi’ne girerek kamera sistemine zarar verdi, elektrik kablolarını kesti, ağaç dallarını kopardı ve araç anahtarlarını çaldı. Polis, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı, kamera kayıtları inceleniyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Daire’ye giderek, Daire Müdürü Dürdane Abi Acı ile daire personelinden yaşananlarla ilgili bilgi aldı.

Güvenlik sıfır

Bakan Arıklı, Karayolları Dairesi’nin yıllardır yapılamayan ve başkalarına devredilen işleri bir süredir kendi imkanlarıyla yapmaya başladığını ve böyle bir sabotajla karşılaşmanın kendilerini üzdüğünü ve endişelendirdiğini söyledi. Kamera sisteminden sabotajı düzenleyen kişinin ve arkasında birinin olup olmadığının tespit edileceğini ifade eden Arıklı, şu anda bekçisi olmayan daireye başka bir daireden bekçi çağrılacağını da kaydetti.

Acı: Polis araştırıyor

Diyalog’a konuşan Kara Yolları Dairesi Müdürü Dürdane Abi Acı ise Karayolları Dairesi’nde meydana gelen olayla ilgili polisin soruşturma başlattığını ifade etti.

Acı şunları söyledi:

“Elektrik hatlarının koparıldığı, kamera sistemimizin devre dışı bırakıldığı, ambarlara giden elektrik sistemlerinin kesildiği, elektrik panolarının ve kapıların kırıldığı ayrıca iş makinalarımıza da zarar verildiğini gördük. Konuyu önce Bakanımıza ardından da polise bildirdik. Kamu kurumuna verilen zarar topluma verilen zarardır. Kimin ne çıkarı olduğunu bilmiyoruz. Sıkıntıların nasıl çözülebileceğine yönelik çalışmalar yaparken böylesi bir saldırı ile karşı karşıya kalmak bizleri üzmüştür. Polisin en erken zamanda bunu aydınlatacağını düşünüyorum.”