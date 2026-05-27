Mutlu bayramlar

Kıb-Tek, elektrik tarifelerine 1 Haziran’dan itibaren yüzde 22 artış yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada 14 aydan beri elektrik tarifelerinde düzenleme yapılmadığı belirtilerek, enerji maliyetlerini etkileyen unsurlardaki artışlara bağlı olarak zam kararının zorunlu hale geldiği ifade edildi.

Elektrik Kurumu’nun geçmiş aylarda yüzde 10 ile 15 arasında bir zam önerdiğini ancak Bakanlar Kurulu’ndan onay alamadığını belirten ilgili çevreler, aradan uzun zaman geçince kurumun zarar etmemesi açısından zam teklifinin yüzde 22’ye çıkarıldığını söylediler.

Haziran’da yürürlükte

Kurum tarafından yapılan açıklamada, enerji üretim ve temin maliyetlerini etkileyen temel unsurlardaki artışların tarife düzenlemesini zorunlu hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, son 14 ayda elektrik tarifelerinde artış yapılmadığı, ancak bu süreçte yakıt fiyatlarının yüzde 60’ın üzerinde, hayat pahalılığının yüzde 38 ve döviz kurlarının yüzde 18’in üzerinde arttığı ifade edildi.

Kurum, bu ekonomik göstergelerin mali yapıyı zorladığını ve sürdürülebilir enerji arzı için tarife düzenlemesine gidilmesinin kaçınılmaz hale geldiğini bildirdi. Yeni düzenlemeyle birlikte elektrik tarifelerine 1 Haziran itibarıyla yüzde 22 oranında artış uygulanacak.



Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2026, 03:45