Serdar ŞENGÜL

Lefkoşa’da bulunan Kıbrıs Türk El İşi Araştırmaları Derneği’nin klimasının motoru çalındı. Kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, binanın dış cephesinde bulunan motorun kablolarını söküp, aldı. Olayın polise bildirildiği, soruşturma başlatıldığı belirtildi. Diyalog’a konuşan dernek başkanı Dervişe Çeliker, “Ne günlere kaldık, klimanın motorunu dahi çalıyorlar” derken, üyelerden Nilüfer Sarıvar ise ülkenin çok güvensiz bir hal almaya başladığını ifade etti.

Olayı anlatan Dervişe Çeliker, üyelerle birlikte el işlerini yapmak için derneğe gittiklerini, bir süre sonra klimayı çalıştırmak istediklerinde durumu anladıklarını söyledi.

Havaların soğumasıyla ısınmak için klimayı açtıklarını ancak çalışmadığını söyleyen Çeliker, üyeleriyle bir arıza olup olmadığını anlamak için dışarıya çıktığında i motorun yerinde olmadığını gördüklerini açıkladı. Polise haber verildiğini ifade eden Çeliker, “Ne günlere kaldık, klimanın motorunu dahi çalıyorlar” dedi.

Dernek üyesi Nilüfer Sarıvar ise olayın şokunu atlatamadıklarını ve ülkenin çok güvensiz bir hal almaya başladığını belirtti.