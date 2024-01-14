İtfaiye kurtardı

Gazimağusa'da Cahit Sıtkı Tarancı Sokak'taki Reflex Team - 5 isimli apartmanın bir numaralı dairesinde yangın çıktı. Klimanın kısa devre yapması sonucu yangın çıkan yangın paniğe neden oldu. Apartman sakinleri daireleri boşaltırken, yangının çıktığı dairedekiler bir süre balkonda mahsur kaldı. Ev sakinleri, itfaiye ekipleri tarafından binadan tahliye edildi.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, yangın saat 14.20 sıralarında çıktı. Reflex Team - 5 isimli apartmanın bir numaralı dairesinin salonunda bulunan klima iç ünitesinin kısa devre yapması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu salon ve mutfaktaki eşyalar yanarak diğer odalar ise islenmek suretiyle zarar gördü. Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.