Umutsuz konuştu

Kıbrıslı Rum Müzakereci Menelaos Menelau, haftalık Kathimerini’ye verdiği özel söyleşide, Maria Angela Holguin Cuellar’ın BM Genel Sekreteri’nin şahsi temsilcisi atanmasının, müzakerelerin yeniden başlaması ön şartlarının yaratılması çabasında önemli bir adım olduğu ancak henüz çıkmazın kırılmasından söz edilebilecek noktada olunmadığını ifade etti.

Menelau, Cuellar’ın misyonunun, Kıbrıs sorununun Genel Sekreter’in iyi niyet misyonu çerçevesinde, BM kararlarında belirlenen zeminde çözümü için müzakerelerin yeniden başlamasına zemin hazırlama çabası olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk tarafının tavrında herhangi bir değişiklik olmadığını, şu anda karşılaştıkları en önemli engellerden birinin de bu olduğunu söyleyen Menelau, şöyle devam etti:

“Çözüm zemini iki bölgeli, iki toplumlu federasyondur. Kıbrıs Türk tarafının iki devlet tezine karşılık Kıbrıs Rum tarafının tezi budur. Federasyon, iki taraf arasında varılmış bir uzlaşıdır ve şu ana kadar Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik bütün çabalarda yeniden teyit edilmiştir. Şu anda gereken, Türk tarafının bu taahhüdünü onurlandırması ve bu çerçeveye geri dönmesidir.”

Tüm olasılıklar inceleniyor

Cuellar’ın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Türk tezlerini dinlediğinde ne yapabileceği sorulan Menelau, “Bu, olası bir ihtimal. Dahası da var. Bütün olasılıkları inceliyoruz, gelişmeleri takip ediyoruz, olguları değerlendiriyoruz ve bu kez çabanın çıkmazla sonlanmaması veya BM kararları çerçevesi dışına çıkılmaması için karşılaşabileceğimiz bütün farklı olasılıkları göğüslemeye hazırız” dedi.

Menelau, “Ortak bir zemin bulunabilir mi?” sorusuna karşılık ise “Hayır, federasyon ile iki devlet arasında ortak zemin bulunması söz konusu değil. Uzlaşı, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliği olan federasyondur. Tek egemenliği, tek vatandaşlığı, tek uluslararası temsiliyeti olan tek devlettir” ifadesini kullandı.