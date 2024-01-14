Göçmenköy operasyonu

Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde bir apartman dairesinde arama yapan polis, ülkede kaçak yaşayan Nijerya uyruklu 5 kişi yakalandı.

Tutuklanan Emmanuel Udochukwu Amuzie, Joseph Otaigbe Ogbe, Edidiong Peter Essoh, Kelly İfeanyi Mafıana ve Ezechinyere Tochukwu Echeruo dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılardan Amuize’nin 2017, Essoh'un ise 30 Kasım 2019 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğü belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 12 Ocak 2024 tarihinde 18.45-19.25 saatleri arasında Göçmenköy’de bir eve yapılan baskında yakalandıklarını açıkladı.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Amuize’nin 30 Eylül 2017 tarihinden itibaren toplam 2 bin 295, Ogbe’nin 30 Kasım 2021 tarihinden itibaren 834, Essoh'un 30 Kasım 2019 tarihinden itibaren bin 565 gündür KKTC’de kaçak yaşadıklarının belirlendiğini açıkladı. Polis, Mafiana'nin 30 Kasım 2023 tarihinden itibaren 104, Ezheruo'nun ise 3 Nisan 2023 tarihinden itibaren toplam 284 gündür ülkede ikamet izinsiz olarak bulunduklarının tespit edildiğini aktardı. Polis memuru, tutuklanan zanlılarla ilgili soruşturma başlatıldığını, Muhaceret Dairesinden araştırma yapılacağını açıklayarak, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talep edilen 3 günlük süreyi onayladı.

