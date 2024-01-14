Tarih yazan lider

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 12’nci yıl dönümünde Lefkoşa'daki anıt mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, Denktaş’la yaptığı son konuşmasında, Denktaş’ın “Ne devletten, ne egemenlikten vazgeçmeyiniz, vasiyetim budur” dediğini belirtti.

Anma törenine, Denktaş ailesinin yanında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, KKTC’nin ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Ana Muhalefet CTP Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakan, milletvekilleri ve kurum temsilcileri ile okullar katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar ve Denktaş ailesinin çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Daha sonra Anıt Özel Defteri imzalandı ve konuşmalar yapıldı.

Tatar, törende yaptığı konuşmada, Denktaş'a bir kez daha rahmet dileyerek, kendisini özlem ve sevgiyle andığını ifade etti.

Tatar: O bizlere Anavatan sevgisini öğretmiştir

Cumhurbaşkanı Tatar, Rauf Raif Denktaş’ın dedesinin “acaba Türk askeri ne zaman adaya geri dönecek” şeklindeki ifadelerini çocuk yaşlarda benimsemiş olduğunu kaydederek, Denktaş’ın tüm hayatını Kıbrıs Türk halkının haklı davasına adadığını söyledi.

Tatar, Denktaş’ın “Beni tarih Kıbrıs’a Türk askerini getiren insan olarak bilsin” sözüne dikkat çekti.

Tatar, 1974’te Barış Harekatı’nda Mehmetçiğin adaya paraşütle iniyor olduğunu da yine bütün Türk dünyasının Denktaş’ın sesinden duyduğunu hatırlattı.

“O bizlere Anavatan sevgisini öğretmiştir” diyen Tatar, Denktaş’la yaptığı son konuşmasında, Denktaş’ın “Ne devletten, ne egemenlikten vazgeçmeyiniz, vasiyetim budur” dediğini belirtti.

Tatar, kendisinin de şu anda, her türlü eleştiriye rağmen, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle yürütmekte olduğu siyasetin Rauf Raif Denktaş’ın bıraktığı siyaset olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını, egemenliğini engelleyecek hiçbir eyleme boyun eğmeyeceklerini dile getiren Tatar, “Çünkü Denktaş’tan aldığımız vasiyet, egemenliktir, devlettir, Türkiye sevgisidir” ifadelerini kullandı.

Tatar, “Adı her zaman kalbimizde müstesna yerini koruyacaktır” diyerek, sözlerini sonlandırdı.

Denktaş: 12 yıldır burada tarih yazan bir lider yatıyor

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş ise, “12 yıldır burada tarih yazan bir lider yatıyor. 12 yıldır burada Kıbrıslı Türkü cemaat seviyesinden alıp halk seviyesine ulaştıran, bizleri bir devlet sahibi yapan bir devlet adamı yatıyor” dedi.

Bu yıl Rauf Raif Denktaş’ın doğumunun da 100’üncü yılı olduğunu hatırlatan Serdar Denktaş, bu çerçevede yıl boyunca çeşitli etkinliklerin yapılacağını duyurdu.

“Toros 100 yaşında” kitabının lansmanı yapılacak

Etkinlikler kapsamında, ilk olarak Rauf Raif Denktaş’ın doğum günü olan 27 Ocak Cumartesi günü Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde “Toros 100 yaşında” kitabının lansmanı yapılacağını açıklayan Serdar Denktaş, etkinlikte bir sergi, piyano resitali ve tarihçi İlber Ortaylı’nın “Artık herkes O’nun yolunda...Rauf Denktaş” başlıklı söyleşisi de olacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından, tören dua okunmasıyla tamamlandı. Ardından katılımcılar Denktaş’ın kabrini ziyaret etti.

Denktaş için Lefkoşa AKM’de tören düzenlendi

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş için Anıt Mezarı’nda düzenlenen ilk tören ardından, ikinci tören Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer aldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, bazı bakanlar, milletvekilleri, diğer askeri erkan, üst düzey yöneticiler, muharip dernekler, vatandaşlar ve Denktaş’ın ailesi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla saat 10.45’te başlayan tören Osman Örek Meslek Lisesi öğrencilerinin oratoryosuyla son buldu.

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024, 04:38