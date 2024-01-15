Uzlaşı resmileşti

Maliye Bakanlığı ile kamuda örgütlü beş sendika arasında matrah dilimleri ve vergi oranları konusunda geçtiğimiz cuma günü uzlaşı sağlanmasının ardından Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu'nun 2024 Mali Yılı matrah dilimleriyle ilgili kararına göre ise, vergi matrah dilimleri şöyle:

"İlk dilim: 30 bin TL, vergi oranı yüzde 10, dilimin vergisi 3 bin, toplam vergi 3 bin TL.

İkinci dilim: 30 bin TL, matrah 60 bin TL, vergi oranı yüzde 20, dilimin vergisi 6 bin TL, toplam vergi 9 bin TL.

Üçüncü dilim: 76 bin TL, toplam matrah 136 bin TL, vergi oranı yüzde 25, dilim vergisi 19 bin TL, toplam vergi 28 bin TL.

Dördüncü dilim: 100 bin 500 TL, toplam matrah 236 bin 500 TL, vergi oranı yüzde 30, dilimin vergisi 30 bin 150 TL, toplam vergi 58 bin 150 TL

Beşinci dilim: 236 bin 500’den sonrası vergi oranı yüzde 37 vergi.”

Neler olmuştu?

Sendikaların eylemlerine neden olan konuyla ilgili cuma günü Maliye Bakanı Özdemir Berova ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) temsilcileri bir araya gelmiş ve uzlaşıyı açıklamıştı.

Zeytin işletmeleri ile ilgili tüzük

Öte yandan zeytin işletmelerinin denetimi ve kaydı için hazırlanan tüzük Resmi Gazetede yayınlandı

Zeytin ve zeytin ürünleri işletmelerinin resmi kontrollerinin yapılabilmesi, denetim altına alınabilmesi, ayrıca kayıt ve onayına ilişkin bilgilerin düzenlenmesi amacıyla hazırlanan “Zeytin ve Zeytin Ürünlerinin Resmi Kontrolleri ile Kayıt ve Onayına İlişkin Tüzük”, Bakanlar Kurulu’nda onaylandı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tüzük, Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası'nın 30'uncu maddesinin (2)'nci ve (4)'üncü fıkralarının verdiği yetkiye dayanarak hazırlandı.

"Zeytin ve Zeytin Ürünlerinin Resmi Kontrolleri ile Kayıt ve Onayına İlişkin Tüzük", zeytin ve zeytin ürünleri işletmelerinin resmi kontrollerinin yapılabilmesi, denetim altına alınabilmesi, ayrıca kayıt ve onayına ilişkin bilgileri düzenlemeyi amaçlıyor.

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024, 09:35