Yol haritası belirlenecek

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Gazimağusa bölgesini ziyaret ederek, çeşitli temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erhürman, ilk etapta bölge muhtarlarıyla bir araya geldi.

Erhürman, görüşmenin ardından Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile görüştü.

Erhürman, kentin turizmdeki konumunun çok daha ileriye taşınabileceğini ifade etti. Erhürman, bu ziyaret kapsamında, belediyeyle birlikte atılabilecek adımlar konusunda ortak bir yol haritası oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre; önceki günkü ziyarette, Gazimağusa’nın mevcut yapısı, üretim potansiyeli ve gelecek dönemde kente yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

Erhürman, ayrıca Mağusa Kadın Merkezi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Mağusa’nın Dönüşümü için Sürdürülebilir Sulak Alan Girişimi” projesinin belediyedeki lansmanına da katıldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile görüşmesinde, Güzelyurt ve İskele’nin ardından Gazimağusa’yı ziyaret ettiklerini belirten Erhürman, seçim sürecinin ardından yalnızca dış politika başlıklarının değil, ülkede neler yapılabileceğinin de konuşulması gerektiğini önemsediğini kaydetti.

Enerjisini kapalı mekanlardan değil, sahadan ve toplumun içinden aldığını ifade eden Erhürman, Gazimağusa’yı turizm açısından öncelikli bölgelerden biri olarak gördüğünü belirtti.

Mevcut yapısı koruyarak Gazimağusa’nın turizmdeki konumunun çok daha ileriye taşınabileceğini kaydeden Erhürman, bu ziyaret kapsamında, belediyeyle birlikte atılabilecek adımlar konusunda ortak bir yol haritası oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ziyaretin, hem mevcut durumu değerlendirmek hem de geleceğe yönelik iş birliği alanlarını konuşmak açısından önemli olduğunu belirten Erhürman, misafirperverliklerinden dolayı Gazimağusa Belediyesi’ne teşekkür etti.

Uluçay: KKTC’nin ikinci büyük kenti

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gazimağusa’nın KKTC’nin ikinci büyük kenti olmasının yanı sıra, ülkenin diğer bölgelerinden farklı bir gelişim dinamiğine sahip olduğunu söyledi.

Köy kahvesinde bölge halkıyla da buluştu

Ziyaret kapsamında Maraş’ta bir köy kahvesinde bölge halkıyla da buluşan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yurttaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Bölge halkının yoğun katılım gösterdiği ziyarette, yurttaşlar Erhürman’a büyük ilgi gösterdi.