‘Oğlum suçsuz’

Özlem ÇİMENDAL

Güney Kıbrıs'ta uyuşturucu suçundan 6,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Murat Altan'ın annesi Hülya Altan, oğlunun suçsuz olduğunu öne sürerek yetkililere çağrıda bulundu. Oğlunun bir yanlış anlaşılma sonucu tutuklandığını savunan anne Altan, Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan destek talebinde bulundu.

Diyalog'a konuşan Hülya Altan, olayın bir arkadaşının Güney Kıbrıs'taki posta kutusunu kullanmasıyla başladığını iddia etti. Kanada'dan bir kargo şirketi aracılığıyla Güney Kıbrıs'a gönderilen paketin oğluna ait olmadığını öne süren Altan, Murat Altan'ın yalnızca paketi teslim almak için gittiğini söyledi.

Paket sahibi olduğu belirtilen kişinin, pakette bulunan kişisel eşyaların kendisine ait olduğunu kabul ettiğini ancak uyuşturucu maddeyle ilgili bilgisi olmadığını söylediğini aktaran Hülya Altan, buna rağmen Rum polisinin oğlunu tutukladığını iddia etti.

Murat Altan'ın 13 Kasım 2023 tarihinde tutuklandığını belirten anne Altan, "Oğlum 32 aydır tutuklu değil, esirdir. Oğlum suçsuzdur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduğunu dile getiren Hülya Altan, Dışişleri Bakanlığı'nın konuyu takip ettiğini ancak Rum yönetiminin süreci zorlaştırdığını öne sürdü.

Oğlunun suçlu kabul edilse dahi verilen cezanın orantısız olduğunu savunan anne Altan, 615 gram uyuşturucu nedeniyle Güney Kıbrıs'ta normal şartlarda yaklaşık bir yıl hapis cezası verilmesi gerektiğini, buna karşın 6,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasının haksızlık olduğunu iddia etti.

Güney Kıbrıs'ta tutuklu bulunan Kıbrıslı Türklerin ve ailelerinin zor durumda olduğunu belirten Altan, "Cumhurbaşkanımız da Başbakanımız da 'Kıbrıs Türkü sahipsiz değildir' diyor. Bizi de sahipsiz bırakmasınlar." diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

"Şartlı tahliyeden de yararlanamıyor"

Anne Hülya Altan, oğlunun 21 Nisan 2026 tarihinde şartlı tahliye hakkı kazandığını ancak Güney Kıbrıs'ta oturma izni bulunmadığı gerekçesiyle bu haktan yararlandırılmadığını da ileri sürdü.

Şartlı tahliye için Güney Kıbrıs'ta en az altı aylık ikamet şartı arandığını iddia eden Altan, "Biz bugün ev tutsak altı ay daha beklemek zorundayız. Zaten yıllardır cezaevinde tutuluyor. Biz bu süreci tamamlarken normal tahliye tarihi gelecek." dedi.

Güney Kıbrıs'ta taşınmaz malları bulunduğunu da belirten Hülya Altan, şartlı tahliye karşılığında bu mallardan feragat etmeyi teklif ettiklerini ancak bu önerinin de Rum makamlarınca kabul edilmediğini öne sürdü.