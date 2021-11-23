‘Öğrenci sayısı bilinmiyor’

Diş Hekimliği Haftası nedeniyle düzenlenen basın toplantısında ülkedeki sorunlar gündeme geldi. Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Dt. Kaan Asvaroğlu, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Yonca Morris ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut,

Diş Hekimleri ve Ağız Diş Sağlığı Haftası nedeniyle 22-28 Kasım tarihleri arasında yapılacak etkinlikler ve diş hekimliği konusunda ülkedeki durumla ilgili bilgi vermek amacıyla dün Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği binasında basın toplantısı düzenlendi.

Doktorlar, basın toplantısında ülkede diş hekimliği fakültelerinin plansız bir şekilde arttığına, KKTC vatandaşı Diş Hekimliği öğrencisi sayısının bilinmediğine vurgu yapıldı.

Asvaroğlu: Üzülerek gördük

Dr. Dt. Kaan Asvaroğlu konuşmasında, artan diş hekimliği fakültelerinin yaratacağı sorunlara değindiklerini ve değindikleri her problemin gerçeğe dönüştüğünü üzülerek görmeye başladıklarını vurguladı.

Geçen yıl bahsedilen sorunlara yenilerinin eklendiğini üzülerek gördüklerini dile getiren Asvaroğlu, “Doğru üretilmiş uzun soluklu sağlık politikaları ve sağlam yasal ilkeler üzerine inşa edilmiş meslek kuralları ve bunların aksamayan denetiminin olmadığını söylemiştik. Hala yok, değişen hükümetler, değişen bakanlar ve yaklaşan seçimler var. Sağlık politikaları ve istikrar maalesef yok. Engelli vatandaşlarımızın ağız sağlığı ile ilgili hizmetlere ulaşmalarındaki imkansızlıklardan bahsetmiş, bu konuda destek vermek için çağrıda bulunmuştuk. Bu konuda da bir gelişme yok.” ifadelerini kullandı.

Asvaroğlu, “Değindiğimiz her problemin gerçeğe dönüştüğünü üzülerek görmeye başladık. Plansız olarak artan diş hekimi sayısının en net belirteci, odamıza kaydolan yeni diş hekimi sayısındaki dramatik artıştır. Hekim sayısındaki artış bir yana, hangi fakülte geçtiğimiz 2 yıl içerisinde sağlıklı klinik pratik eğitim verebilmiştir? Bu noktada hasta görmeden mezun olmak durumunda kalan meslektaşlarımızın sayısı da maalesef az değildir. Bunun doğuracağı sonuçları sanırım anlatmaya gerek yoktur.” dedi. Dr. Dt. Kaan Asvaroğlu, KKTC vatandaşı Diş Hekimliği öğrencisi sayısının bilinmediğine de vurgu yaptı.

Morris: Zor ve pahalı bir eğitim

Dr. Yonca Morris, kamudaki diş hekimi istihdamının artırılması, protez ve benzeri işlemlerin kamuda yapılabilmesi gibi çözümlerin yanı sıra, dövize bağlı malzeme ve aletlerin temininde kolaylık veya indirim yapılması için çözümler üretilmesinin önemine vurgu yaptı.



Morris, hekimlik ve diş hekimliğinin uzun, zor ve pahalı bir eğitim olduğunu belirtti.Diş Hekimliği ve Tıp Fakültelerindeki artışla beraber çok sayıda mezun verildiğine işaret ederek, ülke gereksinimleri ve geleceğe yönelik bir planlama olmadan bu duruma devam ettirildiğini kaydetti.

Gürkut: Kamu hastanelerinde sorunlar arttı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut da tüm dünyada olduğu gibi ülkede devam eden Covid-19 pandemisinin toplum sağlığını tehdit etmesinin yanı sıra ekonomik ve sosyal alandaki etkilerinin de artarak devam ettiğini dile getirdi. Gürkut, “Öyle ki sağlık alanında alınması gereken önlemlerin yanı sıra ciddi sosyoekonomik girişimler ve planlı çalışmalar yapılmadığı takdirde bu olumsuzluklar pandemi sona erdikten sonra bile etkilerini sürdürme potansiyelindedir” dedi.

Pandemi sürmekteyken ve yeni bir dalga yaşanması olasılığıyla yüz yüzeyken sağlık sisteminde ve kamu hastanelerindeki sorunların arttığına dikkat çeken Gürkut, kamu hastanelerinde çalışan hekimlerinin yarısına yakınının iş güvencesiz çalıştırıldığını, diğerlerinin ise farklı yasal statülerde bulunduklarından çalışma barışının sağlanmasının da gün geçtikçe zorlaştığını söyledi.



Sağlıkta birçok eksiklik var

Gürkut, yoksullaşan toplumun kamu hastanelerine talebinin her geçen gün artmasına karşın, hastanelerde alt yapı, sağlık çalışanı, tıbbi cihaz ve malzeme, ilaç ve kit eksikliklerinin bir türlü giderilememekte olduğuna dikkat çekti.