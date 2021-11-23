Çetin bir yıl olacak

2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülmesine dün başlandı. Mecliste konuşan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Coronavirüs salgını, dövizde yüzde 50’lilere ulaşan artış ve Tüketici Fiyatları Endeksi'ndeki yükseliş nedeniyle giderlerin arttığını ve bütçe açığının büyüdüğünü söyledi.

Rekor bütçe açığı öngörüldüğünden ekonomik programları uygulamanın zorunluluğunun ve ihtiyacının arttığına dikkat çeken Maliye Bakanı Oğuz, “Bundan korkmamamız, sorunlarla yüzleşmemiz ve sürdürülebilirliği sağlamak açısından plan ve programlara bağlı kalarak mali disiplinden taviz vermeyecek çözümler üretmemiz gerek. Korkutucu bütçe açığı tedbir alınmazsa daha da artacak” dedi.

Yerel bütçe giderlerinin yüzde 24.10’unun gelir karşılığı olmadığını ifade eden Oğuz, “Bu rakam ülkemiz bütçelerinde şu ana kadar yaşanan rekor bütçe açığı öngörüsüdür. Önümüzdeki aylarda yaşanacak seçimler ve seçim sonrası oluşacak hükümette hepimize düşen görev bu gerçeklikle hareket ederek insanlarımızın yaşamlarını zorlaştırmayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınmasıdır” dedi.

Oğuz, “Kamu borç yükünün kontrol altında tutulması ve azaltılması birinci önceliğimiz olmak zorundadır” dedi. Maliye Bakanı Oğuz, öngörüsüz ve plansızlıktan kaynaklanan ödenek ihtiyaçları konusunda taviz verilmeyeceğini de vurguladı.

“Coronavirüsle mücadele bütçesi artırıldı”

Pandeminin reel sektör üzerindeki etkilerini azaltmak için alınan önlemlerin ve sağlanan muafiyetlerin bütçe gelirlerinin azalmasına neden olduğunu da belirten Oğuz, Maliye Bakanlığı’nın “Coronavirüsle Mücadele Projesi” bütçesinin 100 milyon TL’ye yükseltildiğini açıkladı.

Maliye Bakanı Oğuz, bütçe açığına rağmen mahalli yatırımlara özel önem verildiğini, 342.6 milyon TL tutarındaki 2021 ödeneğinin bu yıl 480 milyon TL’ye yükseltildiğini söyledi.

Bütçenin sağlık, eğitim altyapısının geliştirilmesi, yatırımın, istihdamın sürekliliği ve işleri pandemiden zarar görenleri destekleyecek şekilde oluşturulduğunu belirten Oğuz, “2022 Bütçesi, daha iyi bir geleceğe giden köprü olacaktır” dedi

Toros: Refah daha da azalacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, bütçe yasa tasarısıyla ilgili ilk sözü Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili, CTP milletvekili Fikri Toros aldı.

Toros, 2022’nin 2021’den daha çetin bir yıl olacağını kaydederek, “Bu rakamlar refahın daha da azalmasına yol açacak. Samimiyetle yanılmayı umuyorum” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ta fert başına düşen yıllık ortalama gelirin 10 bin doların altına düştüğünü belirten Toros, bunun Güney Kıbrıs’ın takriben üçte biri kadar olduğunu söyledi.

Toros, “Kıbrıs Türk ekonomisinin bugün geldiği noktanın başlıca sorumlusu 58 yıldan bu yana devam eden ve ivedilikle kapsamlı çözüme muhtaç olan Kıbrıs sorunudur. Kuzey Kıbrıs’ın en büyük talihsizliği UBP yönetiminin aşırı ayrılıkçı, korumacı ve yalnızlıkçı politikalarıdır” dedi.

Özyiğit: Gemi karaya oturdu

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, erken genel seçim tarihinin önümüzdeki günlerde belirleneceğini söyledi, 23 Ocak üzerinde durulduğunu anımsatarak, “Ümit ederim, müdahalelerin aksine halkın iradesini sandığa yansıtacağı bir seçim olur. Oradan çıkacak hükümet bu bütçeyi eline alacak, yeni hükümetin işi kolay olmayacak” dedi.

Özyiğit, geminin karaya oturduğunu, denizin bittiğini söyleyerek, “Gemiyi nasıl yüzdüreceğiz onu konuşmalıyız. Tüm paydaşlar bir araya gelmeli, çıkış yolu belirlemeliyiz” dedi.

Özersay: Durum iç açıcı değil



Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, bütçe geneline bakıldığında durumun iç açıcı olmadığını söyleyerek, KKTC’nin kendi özel koşulları bulunduğunu bunların da sıkıntıları artırdığını söyledi.Özersay, önceki deneyimleri nedeniyle bütçenin önce seçimin sonra yapılmasında ısrarcı olduğunu dile getirerek bütçenin yeni hükümet tarafından hayata geçirileceğini, bütçe konusunda ihtiyaç duyulursa nisap desteği ve süre kısaltılmasında gereken yardım ve desteği ortaya koyduklarını kaydetti.



Erhürman: Kriz masası devreye girmeli

Daha sonra söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, mali ve ekonomik açıdan ciddi sıkıntılar yaşandığını, maaşların ödenmesi açısından da çarşıdaki kriz açısından da sorunlar bulunduğunu, dövizdeki artış nedeniyle tüm sektörlerin sıkıntı içinde olduğunu söyledi.

Erhürman, “bu kriz karşısında yapacak hiçbir şey yokmuş gibi” bir davranış içine girilmesinin kabul edilebilir olmadığını söyleyerek, bu durum karşısında ne yapılabileceğinin, nasıl önlem alınabileceğinin CTP tarafından birçok kez dile getirildiğini belirtti.

Erhürman, Kıbrıs Türk ve Rum halkı arasında ekonomik uçurumun giderek açıldığını söyleyerek, nasıl

Uluçay: Satın alma gücü artırılmalı

Bütçenin geneliyle ilgili görüşmeler sırasında söz alan CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, bütçede 2022 yılında nelere odaklanmak gerektiğini gösteren rakamlar bulunduğunu, bunlar üzerinde durulması gerektiğini kaydetti.

Satın alma gücünü artırmanın şart olduğunu söyleyen Uluçay, atılması gereken adımların zaman geçirilmeden atılması gerektiğini belirtti.

Angolemli: Yerli üretim desteklenmeli

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de bütçe üzerine söz aldı.

Gazimağusa Belediyesi çalışanlarının aylardır maaş alamadığını ve büyük mağduriyet yaşadığını dile getiren Angolemli, belediyelerinin gelir-gider yapısıyla ilgili inceleme yapmak üzere Sayıştay’ı göreve çağırdı.

Angolemli, inşaat sektöründe de gerekli planlamanın yapılması gerektiğini dile getirdi.

Bütçeler kabul edildi

Meclis toplantısı gece geç saatlere kadar sürdü. Cumhurbaşkanlığı’nın 60 milyon 675 bin 600 TL’lik 2022 bütçesi ile Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda 53 milyon 727 bin 600 TL’lik Cumhuriyet Meclisi bütçesi, 97 milyon 249 bin TL’lik Başbakanlık bütçesi, 4 milyon 670 bin 900 TL’lik Yüksek Yönetim Denetçisi, 28 milyon 788 bin 800 TL’lik Hukuk Dairesi bütçesi, 139 milyon 649 bin 300 TL’lik Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçesi, 15 milyon 559 bin 500 TL’lik Sayıştay Başkanlığı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.



Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2021, 10:55