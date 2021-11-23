Tarihi bağlar güçlendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki, CHP Büyükşehir Belediye Başkanlarından oluşan heyet dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) üst düzey temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta iki eşit halk ve devlet olduğunu vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünden ve askeri varlığından vazgeçmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Konuşmasında, Kıbrıslı Türklerin 1974 öncesinde yaşadığı zulme değinen Tatar, Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, Türkiye’nin de desteğiyle KKTC’nin bağımsız, hür ve özgür yaşayacağını, haklarından taviz vermeyeceğini belirtti.

Belediye başkanlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar, işbirliğinin önemine işaret etti.

Torun: Ambargolar kalkmalı

Torun da KKTC ile Türkiye arasında tarihi bağlar bulunduğunu söyledi.

Torun, KKTC’ye uygulanan ambargoların kalkması ve devlet olarak tanınması konularında desteklerini sürdürmeye kararlı olduklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu’nun selamını getirdiler

CHP Büyükşehir Belediye Başkanları heyeti, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu tarafından da kabul edildi.

Torun görüşmenin basına açık bölümündeki konuşmasında, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun selam ve sevgilerini getirdiğini belirterek, Kıbrıs’ın Türkiye’nin milli davası olduğunu ifade etti.

KKTC ile TC’nin iki ayrı devlet ve tek millet olduğunu belirten Torun, KKTC’deki 28 belediyeyle karşılıklı iş birliğini güçlendirerek yapılabilecek ortak projeleri değerlendirmek istediklerini söyledi.

Sennaroğlu: Ortak davranış mutluluk verici

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu da, milli meselede Türkiye’nin KKTC’nin yanında olması ve TBMM’deki dört büyük partinin de bu konuda ortak davranış sergilemesinin mutluluk verici olduğunu belirtti.

İmamoğlu’ndan anlamlı talep

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı (UBP) Faiz Sucuoğlu, Torun ve beraberindeki CHP’li büyükşehir belediye başkanlarından oluşan heyeti kabul etti.

Başbakan, UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin özellikle yerel yönetimlerinde “büyük bir başarı” elde ettiğini gözlemlediklerini ifade ederek, KKTC’de de bu anlamda, merkezi yönetimin yükünü azaltarak, yerel yönetimlere hem daha fazla görev vermek hem de onları daha güçlü hale getirmek için bir yasa hazırlığı içerisinde olunduğunu söyledi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun konuşmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu söz alarak, Lefkoşa Türk Belediyesi ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarı ve çevre düzenlemesine ilişkin ortak proje yürütme arzusu ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunmaktan dolayı ayrı bir heyecan duyduğunu ifade etti.

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş belediye Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile, merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezar ve çevresinin düzenlenmesi için ortak proje yürütme arzusunu dile getirerek, bu konuda Başbakan Faiz Sucuoğlu’dan destek istedi.

Erhürman: KKTC’yi Türkiye’de tanıtmaya ihtiyaç var



CHP büyükşehir belediye başkanları heyeti, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Turfan Erhürman, tarafından da kabul edildi.CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “hoş geldiniz” diyerek, heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.KKTC’de ölçeğin küçük olduğunu ifade eden Erhürman, “Biraz büyük denizlere açılma, büyük denizlerle buluşma ihtiyaçları var belediyelerimizin” şeklinde konuştu.Erhürman, özellikle büyükşehir belediyeleriyle kuracakları temasların son derece değerli olduğunu düşündüğünü belirtti.Ankara’da 13 yıl yaşadığına işaret eden CTP Genel Başkanı Erhürman, KKTC’yi ve Kıbrıs Türk halkını Türkiye’de yeniden tanıtmaya, yeniden anlatmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Özersay: Karşılıklı saygıya dayalı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı saygıya dayalı, kardeşlik ilişkisini önemsediklerini belirterek, “Siyasi partilerin yolculuğu ve seçimler bağlamında da birbirimize karşılıklı olarak saygı temelinde, özellikle seçim dönemlerinde bazı hassasiyetlere önem vererek, hareket etmemiz gerektiği aşikar” dedi.

Özersay bu açıklamasını KKTC’de temaslarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Büyükşehir Belediye Başkanları heyeti ile görüşmesinde yaptı.

Torun: Kıbrıs milli davamız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki heyet, parti görüşmeleri kapsamında, Demokrat Parti (DP) ile bir araya geldi.

Görüşmede ilk konuşmayı yapan Torun, Kıbrıs’ın Türkiye’nin milli davası olduğunu ifade etti.

Ataoğlu: Taleplere olumlu dönüş aldık

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise, görüşmede yer alan ve sürece katkı koymak isteyen herkese teşekkürleri sundu ve fırsat buldukça CHP yetkilileriyle bir araya geldiklerini ve çalışmalarda bulunduklarını belitti.

Özyiğit: CHP’li belediyeler övüncümüz

Toplumcu Demokrasi Partisi(TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Torun ve 6 büyükşehir belediye başkanı ile görüştü.

Türkiye’de pek çok büyükşehir belediyesinin CHP tarafından yönetilmesinin TDP için bir övünç kaynağı olduğunu ifade eden Özyiğit, “Tüm engellemelere ve ayak oyunlarına rağmen bu başarı ortadadır. Bunu kalıcı hale getirmek asıl olandır” dedi.

Arıklı: Reform şart

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Torun ve 6 büyükşehir belediye başkanı ile görüştü

Erhan Arıklı KKTC’deki yerel yönetimlerde çok ciddi sorunlar yaşandığını, 28 belediyenin 19’unun batık durumda olduğunu, yerel yönetimler için gerekli olan reformun bir türlü gerçekleştirilemediğini kaydetti.

Heyette kimler vardı?

Heyette; İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer de yer alıyor.

Ziyaretin amacı seçim değil projeler

Öte yandan CHP heyeti ziyaretlerini basın toplantısıyla değerlendirdi

Torun, KKTC ziyaretlerinin Türkiye’deki seçimle ilgili olmadığını buraya katkı için geldiklerini söyledi.

KKTC’de temaslarda bulunan CHP’li altı büyükşehir belediye başkanının da katılımıyla Gönyeli’deki Concorde Hotel’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Torun, Kıbrıs davasının milli dava olduğunu, KKTC ile ilişkileri daha da güçlendirmek istediklerini, ziyaret amaçlarının belediyeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını arttırmak, sorunların çözümüne yönelik iş birlikleri kurulması olduğunu ifade etti. Ziyaret amacının Türkiye’deki seçimlerle ilgilisinin bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Torun, bu gibi temasları Türki Cumhuriyetlerle de yaptıklarını, amaçlarının ortak projeler üretmek olduğunu, seçimlere yönelik bir şey olmadığını ifade etti. Milli dava dendiğinde ne anlaşılması gerektiğinin sorulması üzerine Torun, Kıbrıs Türkü ile çok güçlü bağların bulunduğunu, kendilerini hiçbir zaman Kıbrıs Türklerinden ayrı düşünmediklerini ifade etti.