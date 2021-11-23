KKTC’nin projesi yok

Ömer KADİROĞLU

Güney Kıbrıs’taki sokak kedilerinin bir milyondan fazla olduğu ve yılda bin 500 kısırlaştırma yapıldığı bildirildi.Rum basın haberlerine göre; kısırlaştırma çalışmaları için 75 bin Euro’luk harcamayı yetersiz bulan vatandaşlar, devletin bu ödeneği 500 bin Euro’ya çıkarması için 27 bin imza toplandı.Rum kesiminde, sokakta yaşayan başıboş hayvanlarla ilgili problemin büyüdüğünü yazan Fileleftheros gazetesi, Rum Tarım Bakanlığı, Veteriner Dairesi ve hayvan koruma kuruluşlarının bunun farkında olmasına rağmen, hayvanların kısırlaştırılması amacıyla bu problemle mücadele edilmesinin sınırlı noktada kaldığı belirtti.

Bizde hareket yok

Diyalog’un görüşlerine başvurduğu Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, sokak hayvanlarıyla ilgili sorunun Kıbrıs’ın kuzeyinde de yaşandığını ve başıboş kedi ile köpeklere yönelik ciddi bir çalışma gerektiğinin altını çizdi.

Naimoğulları Lefkoşa Belediyesi ve Veteriner Hekimler Birliği’nin bir ara bir proje yaptıklarını ve bu bağlamda kısırlaştırma projesi hayata geçirilmiş ve sokak kedileri ve köpeklerinin kısırlaştırıldığını ancak şu an böyle bir projenin devamlılığının olmadığını ifade etti.

Çok ciddi sayıda başıboş kedi ve köpek olduğunu söyleyen Naimoğulları, bir şekilde bu sayının artmasının önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti. Özellikle başıboş köpeklerin üreticiye ciddi zararlar verdiğini belirten Naimoğulları, “başıboş köpeklerin hayvancıya verdiği zararlar ortada. Yine bir kısırlaştırma projesi hayata geçirilecek olursa bizler de destek vermeye hazırız” ifadelerini kullandı. Başıboş kedi ve köpeklerin kesinlikle kısırlaştırılması gerektiğini yineleyen Naimoğulları, “bu hayvanların kısırlaştırılmakla birlikte ilaçlanıp barınaklarda kontrol altına alınmaları gerekmektedir” dedi.