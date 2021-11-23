Fikirleri yaşatılacak

Filiz SEYİS

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanlığı, Bakanlık ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan, Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) kurucularından olan Özker Özgür ile eşi Zehra Özgür, Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski Genel Sekreteri ve eski bakan Salih Miroğlu Lefkoşa’da kabirleri başında düzenlenen törenlerle anıldı.

Özgür’ün 16’ncı ölüm yıl dönüm nedeniyle düzenlenen törene, Başbakan Faiz Sucuoğlu, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, milletvekilleri ve Özker Özgür’ün ailesi ile sevenleri katıldı.



Bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan törende ilk konuşmayı aileyi temsilen Özker Özgür’ün kızı Münevver Özgür Özersay yaptı. Özersay konuşmasında, babası Özker Özgür’e yazdığı mektubu okudu.Özker Özgür ile Zehra Özgür’ün kabirlerine çiçekler bırakıldı.

Salih Miroğlu, kabri başında anıldı

UBP eski Genel Sekreteri ve eski bakan Salih Miroğlu da Lefkoşa’da kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Miroğlu’nun 16’ncı ölüm yıl dönüm nedeniyle düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Sucuoğlu, Talat, Erhürman, Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Oğuz, Pilli, Candan, Özersay, İzcan, milletvekilleri ve Salih Miroğlu’nun ailesi ile sevenleri katıldı. Tören Miroğlu'nun kabrine çiçekler bırakılmasıyla son buldu.