Yeter artık

Özlem ÇİMENDAL

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın, ülkeye girişlerde inat ve ısrarla uyguladığı bürokratik işlemler yolcuları isyan noktasına getirdi.

Gerek seyahat eden vatandaşlar, gerekse ülkemize turist olarak gelenler; dar bir alanda sürdürülen işlemler nedeniyle hem geriliyor, hem de ‘Corona’ endişesi yaşıyor.

Diyalog’a konuşan ve bu uygulamanın anlamsız olduğuna dikkat çeken yolcular “Çift aşılı, PCR testi negatif olan’ yolculara bir de forum doldurma, bir masadan diğerine gönderme ve onaylatma gibi şartların getirilmesi tamamen gereksiz olduğu gibi turizme indirilmiş ağır bir darbedir” diyor.

Sorun çözülmedi

Ekonomi ve turizm örgütlerinin, yolcuların tüm şikayetlerine rağmen Ercan Havaalanı’nda uygulanan zorlu giriş işlemleri sürüyor.

Geçtiğimiz hafta Ercan’da incelemelerde bulunan ve 3 gün içerisinde karmaşayı önleyecek adımlar atacaklarını söyleyen Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin açıklamalarına rağmen durum değişmedi.

Hastalığı geçirmiş olanlar, tam aşılılar negatif sonuçlu PCR test sonucuyla ülkeye gelmesine rağmen, form doldurmaları, sıraya girmeleri ve beklemeleri isteniyor.

Havaalanında uygulanan ve işlemlerin yavaşlamasına neden olan uygulamalar yolcuları isyan noktasına getirirken, dün Ercan’a yaşanan izdiham şikayetlerinde ne kadar haklı olduklarını gösterdi.

Yolcular dip dibe



Yurt dışından tatile gelen veya ülkeye dönen vatandaşlar form doldurmak için KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından havaalanında kurulan stantların önünde bekleyişe geçti.Stantlar önünde yoğunluk oluşurken, bulaşın artış gösterdiği son günlerde yolcular bir arada uzun süre bekledi.İzdihamı andıran görüntüler ortaya çıkarken, yolculardan bazıları yere çömelerek, yorgunluğunu gidermeye çalıştı.Uygulamalar hakkında bilgisi olmayan yolcular, görevli sayısının yetersiz olmasından dolayı birbirlerine sorular sorarak, talep edilen işlemleri yapmaya çalıştı.

Yolcuların zor dakikaları

Havaalanında yaşanan durum hem Corona’ya davetiye çıkardı hem de yolcuların zor dakikalar geçirmesine neden oldu.

Yolcular işlemler ve doldurulan formların çok karışık olduğunu; havaalanlarında da, uçaklarda da, kapılarda da kaosun hakim olduğunu kimin, neyi nasıl yaptığını artık bilmediğini söyledi.

Havaalanında ayrı, uçakta ayrı, kapıda ayrı verilen tonlarca evraka isyan eden yolcular, “Kafamızı iyiden karıştırdılar. Her yerde ayrı form dağıtılıyor. Kimsenin kimseden haberi yok. Üst üste bekletiliyoruz. İşlemler o kadar karmaşık ki, ülkeye gelişte işler ilerlemiyor. Havaalanlarında saatlerce bekletiliyoruz” diye isyan etti.

Pilli ne demişti?

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Ercan Havaalanı’na giderek incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaşanan kaosa karşı önlem almaya hazırlandıklarını açıklamıştı. Pilli, 19 Kasım Cuma gününe kadar Ercan’da yeni önlemler olacaklarını söylemişti.