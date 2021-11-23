Test sayısı 30 bine yaklaştı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 29 bin 995 test yapıldı, 218'i yerel, 289 pozitif vakaya rastlandı, 208 kişi taburcu edildi.

Tedavisi süren 2 bin 665 kişiden 17’sinin yoğun bakımda olduğu açıklanırken, ülke genelinde dün 6 bin 955 aşı yapıldığı bildirildi. Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 83 bin 155 test sonucunda, Covid-19 vakalarına 491 daha eklendi.

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın dünkü Covid-19 vakalarına ilişkin açıklamaya göre, test sonuçları pozitif çıkan 3 kişi yurt dışından geldi; 68 kişi gözlem altındaki temaslılardan çıktı, 218 kişi ise yerel vaka.

Yerel vakalardan 98’i Lefkoşa, 60’ı Girne, 392’u Gazimağusa, 7’si Güzelyurt, 9’u İskele, 5’i Lefke bölgesinden çıktı.

Ülkede bugüne kadar yapılan test sayısı 3 milyon 950 bin 366’ya; vaka sayısı ise 26 bin 586’ya yükseldi.

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 23 bin 827 olurken, tedavisi devam eden 2 bin 665 vaka bulunuyor. Bu kişilerden 84’ü Pandemi Merkezi’nde, 2 bin 564’ü merkezi karantinada, 17’si ise yoğun bakımda takip ediliyor.



KKTC’de Coronavirüs kaynaklı toplam 96 can kaybı var.Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre, son 24 saatte 472 bileklik takıldı, 739 bilekliğin takibi sonlandırıldı.Böylece takip edilen toplam bileklik sayısı 7 bin 273’e, takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı da 84 bin 513’e ulaştı.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 83 bin 155 test sonucunda, Covid-19 vakalarına 491 daha eklendi.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 130 bin 591’e yükseldiğini açıkladı.

Hastanede tedavi görenlerin sayısı 106, durumu ciddi olanların sayısı 32 olarak açıklandı.

Dün can kaybı yaşanmadı ve toplam can kaybı 590'da kaldı.