Öğrenciler çizdi

Canbulat-Özgürlük Ortaokulu’nun yeşil okullar projesi kapsamındaki çalışmalarından biri olan su ta-sarrufu temalı “Can Suyu” isimli resim sergisi, Gazimağusa Belediyesi'nin giriş holünde açıldı.

20 öğrencinin çizdiği resimlerden oluşan sesim sergisi 23 Aralık tarihine kadar açık olacak.

GMB'den yapılan açıklamada, sergiye katılan öğrencilere katılım belgesi de verilen etkinlikte, okulun müzik öğretmenleri Ece İrfanoğlu ve İrfan İrfanoğlu müzik dinletisi sundu.

GMB Başkanı Süleyman Uluçay, belediyenin giriş alanının 10 Kasım’da da Canbulat Ortaokulu tarafın-dan sergi alanı olarak kullanıldığını belirterek, bunun belediyede açılan ikinci sergi olduğunu, okulun hem Gazimağusa şehrinde hem de belediyenin tarihinde yer edindiğini söyledi.

Bu güzel örneğin bundan sonra da artarak devam etmesini dileyen Uluçay, Canbulat-Özgürlük Ortao-kulu’nun son dönemlerde önemli başarılar elde ettiğini ve örnek olduğunu ifade etti.

Uluçay, sanatsal üretimleri için öğrencilere, projede emeği olanlara ve okul müdürüne teşekkür etti.

