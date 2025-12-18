Patika: Ormanlar nefes alanlarımızdır, gelir kapısı değil

Patika Doğa Sporları Derneği, Alevkayası Piknik Alanı’nda düzenledikleri çadır kapı etkinliği için Orman Dairesi tarafından “ormanda konaklama ve faydalanma” hizmeti için ücret talep edildiğini açıklayarak, talep edilen bu ücretlerin “hukuken doğru olmadığını” ileri sürdü.

Patika Yönetim Kurulu adına Dernek Başkanı Erdoğan Işık tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, dernek tüzüklerindeki amaçlar doğrultusunda doğa yürüyüşü, hiking, trekking, kamp, mağaracılık ve tırmanış gibi faaliyetler düzenledikleri ve bu kapsamda 6 Aralık’ta Alevkayası Piknik Alanı’nda bir çadır kampı etkinliği organize ettikleri belirtildi.

Etkinliğe ilişkin bilgilendirmenin, 27 Kasım’da Orman Dairesi Müdürlüğü’ne iletildiği belirtilen açıklamada, “5 Aralık Cuma günü mesai bitimine doğru Orman Dairesi’nden kamp yapmalarına izin verildiği yönünde geri dönüş aldıkları ve ayrıca bildirimde çadır başı 350 TL, karavan başı 800 TL ücret ödemeleri gerektiğinin taraflarına iletildiği” kaydedildi.

“Ücretin hangi hizmet karşılığında talep edildiğini sorulduğunda, ‘ormandan faydalanma’ gerekçesinin sunulduğu” ileri sürülen açıklamada, “Dernek yöneticilerinin, geçmişte hem bireysel hem de farklı oluşumlar altında Alevkayası’nda defalarca kamp yapmalarına rağmen ilk kez böyle bir ücret talebiyle karşılaştıkları” belirtildi.

“6 Aralık’ta, Orman Dairesi Alevkayası Bölge Şefliği personelinin kamp alanlarını ziyaret ettiği ve söz konusu ücretleri tahsil etmeye çalıştığı” savunulan açıklamada, “Ücretin hangi mevzuata dayandığını sorduklarında, Orman Yasası kapsamında olduğu belirtildiğini; hangi hizmet karşılığında alındığı sorusuna ise ‘ormanda konaklama ve faydalanma’ yanıtı verildiği” ileri sürüldü. Açıklamada, “Bizler, ormanların kamusal ve halka açık alanlar olduğunu; tarafımıza herhangi bir hizmet sunulmadığını ve bu nedenle böyle bir ücret talep edilmesinin hukuken ve fiilen doğru olmadığını ifade ederek ödeme yapmadık” ifadesine yer verildi.

Kamp sonrasında, derneğin hukukçu üyeleriyle birlikte, 1983 tarihli Orman Koruma ve Faydalanma Tüzüğü’nü inceledikleri belirtilen açıklamada, “Yapılan değerlendirmeye göre Orman Yasası’nın tüzük yapma yetkisi veren 14’üncü maddesinin ve bu maddeye dayanarak yapılan tüzüğün Anayasa’ya aykırı olduğu” görüşünü savunuldu.

“Tüzükte geçen ‘ormandan faydalanma’ kavramının bir tanımı bulunmadığı” savunulan açıklamada, “Bu belirsizliğin, idareye keyfî bir takdir yetkisi tanıdığını ve bunun, hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkelerine aykırı olduğu” ileri sürüldü. Açıklamada, “Böylesi ucu açık ve yoruma dayalı bir gerekçeyle ücret talep edilmesi kabul edilemez, keyfî ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz” denildi.

Açıklamada, “Mevcut uygulamanın askıya alınması; güncel, Anayasa’ya uygun, toplum yararını gözeten yeni bir Orman Yasası ve ilgili tüzükler hazırlanması gerektiği görüşü” savunularak, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı’na bu konuda çağrıda bulundu. Açıklamada, Patika Doğa Sporları Derneği olarak, her türlü yapıcı desteği sunmaya hazır oldukları da ifade edildi.