‘Sahip çıkılmalı’

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası kapsamında Esin Leman Lisesi, Değirmenlik Lisesi ve Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi.

Etkinlikte öğrencilere KKTC sanayisi, yerli malın ülke ekonomisi için önemi, üretilen yerli ürünler yanı sıra tescil belgesinin önemine dair bilgi verildi.

Kuzey Kıbrıs’ta üretilen ürünler ve mevcut sektörler hakkında tanıtıcı bir video gösteriminin de yapıldığı etkinlikte, ülkede kahve ve kuruyemiş; süt ve süt ürünleri; PVC, alüminyum ve cam; madencilik ve taş ocakları; fırın ve unlu mamuller; içecek; mobilya ve ahşap; beton ve beton ürünleri; kimya; inşaat ürünleri imalatı; değirmen; taş-mermer; gıda maddeleri işletme; et-kanatlı hayvan ve balık; tekstil; farklı imalat; plastik; metal işleme; kağıt; matbaa; reklamcılık ve bilişim olmak üzere 22 sektör yer aldığı kaydedildi.

Konuşmalar sonrasında ülkede fabrika ve işletmesi bulunan iş insanları, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Etkinlik, öğrencilere yerli malı ürünlerin ikram edilmesiyle son buldu.

Yerli malı kullanmak ülkemizin geleceğine sahip çıkmaktır

KTSO Asbaşkanı Sercan Görgüler Bahçeci konuşmasında, yerli ürünlerin kullanılmasının önemini işaret ederek, yeri malı kullanmanın sadece bir alışveriş tercihi olmadığını, ülkenin ekonomik bağımsızlığına, istihdamına ve sürdürülebilir kalkınmasına yapılan bir yatırım olduğunu söyledi.

“Yerli malı kullanmak ülkemizin geleceğine, ekonomisine ve üretim gücüne sahip çıkmaktır.” diyen Bahçeci, ülkenin sanayi sektörünün hak ettiği önemi ve değeri görmediğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, 22 alt sektörde faaliyet gösteriyor

KTSO Yönetim Kurulu Danışmanı Belgin Özoğlu da gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Salonumuzu neşelendirdiniz, bizlere enerji verdiniz.” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün "Her fabrika bir kaledir" sözünü anımsatan Özoğul, bu ifadenin ekonomik bağımsızlığı, özgürlüğü, istihdamı, bir ülkenin refah içinde güçlü olmasını anlattığını kaydetti.

Özoğul, Sanayi Odası’nın 22 alt sektörde faaliyet gösterdiğini de kaydederek, sektörler hakkında da bilgi verdi.

KTSO Belgelendirme Birimi Müdürü Kemal Öztürk de KTSO ülkenin yerel üretimine sahip çıkan en büyük organ olduğunu kaydederek, Oda’nın ülke ile özdeşleşen ürünlere sahip çıktığını ve onları tescille koruduğunu aktardı.

Belgelendirme süreci hakkında bilgi veren Öztürk, tescilin bir coğrafi işaret, işaretin ise bir ürünü gösteren yer adı olduğunu ve bugün dünyada coğrafi işaretin gıda güvenliğinin temelini teşkil ettiğini belirtti.

Öztürk, sadece Avrupa Birliği'nde değişik ülkelerden 3950 ürünün coğrafi işaret aldığını, Türkiye’nin de 44 ürününü coğrafi işaret olarak tescil ettirdiğini belirterek, kendilerinin de tescil faaliyetlerini hızlandırdıklarını kaydetti. Özellikle hellimin tescil edilme süreci hakkında bilgi veren Öztürk, Rumların hellimi Avrupa Birliği'nde tek yanlı olarak tescil etmesini engellediklerini belirtti.

Gençlere sorular da soran Öztürk, öğrencilere yaşadıkları yerlere özgü yerel ürünleri bilip bilmediklerini sordu.

Öztürk konuşmasının sonunda gençlerle bir de slogan paylaşmak istediğini belirterek, “Kuzey Kıbrıs malı yerli malı, herkes onu kullanmalı” dedi.

Sektörde ciddi anlamda insan kaynağına ihtiyaç var

KTSO Genel Sekreteri Erçin Tekakpınar ise bazı istatistik bilgilerini paylaştı; ülkede sanayi alanında yaratılan istihdamın yüzde 10 civarında olduğunu ve bu orana sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Benzer ülkelerde bu rakamın yüzde 20 olduğunu işaret eden Tekakpınar, bu sayıyı artırmak için daha fazla uğraş verilmesinin önemini işaret etti.